Stellantis leader del mercato in Portogallo ad agosto e in tutto il 2024

In un mercato portoghese in calo per tre mesi consecutivi, secondo i dati ACAP, il Gruppo Stellantis e i suoi marchi hanno guidato il mercato automobilistico in Portogallo nel mese di agosto, vendendo 3.048 veicoli passeggeri e commerciali leggeri automobili , che corrispondono al 21,9 per cento delle auto vendute nel Paese.

Con 42.510 unità vendute nei primi otto mesi, Stellantis detiene attualmente una quota di mercato del 26% in Portogallo

In particolare, nell’ultimo mese il Gruppo ha venduto 2.077 Veicoli Passeggeri, generando una quota del 17,6 per cento e 971 Veicoli Commerciali, per una quota significativa del 46,3 per cento, continuando così la propria solida leadership in questo mercato. A otto mesi dal 2024, Stellantis continua a essere la principale protagonista del settore guidando i tre fronti del mercato automobilistico nazionale.

I marchi di Stellantis – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – totalizzano, da inizio anno, 42.510 vendite di veicoli passeggeri e commerciali leggeri, che si traduce in una quota di mercato leader del 25,9 per cento. Ciò significa che un veicolo su quattro venduto quest’anno nel nostro Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis.

Questi numeri riflettono il successo della sua gamma, che risponde alle diverse esigenze dei clienti, comprendendo tutti i tipi di veicoli: city car, SUV, berline, furgoni, fuoristrada, auto sportive, veicoli commerciali. In particolare, nei primi otto mesi dell’anno, Stellantis occupa anche il primo posto nella classifica del mercato Passenger Vehicles, con 33.078 unità e una quota del 23,2 per cento.

Tra i Veicoli Commerciali, anche Stellantis mantiene una leadership indiscussa, avendo venduto nello stesso periodo 9.432 furgoni, che rappresentano una quota del 44,4% dei veicoli commerciali ricercati da aziende e clienti professionali. Stellantis, inoltre, è leader di mercato nei primi otto mesi dell’anno nei veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con una quota del 32,3 per cento.

Per quanto riguarda le singole marche, Peugeot è stata, in agosto, la marca numero 1 nelle vendite nei mercati passeggeri e veicoli commerciali leggeri e in entrambi, una tripletta che si ripete durante tutto l’anno. Dopo i primi 8 mesi dell’anno, Peugeot è seguita nella classifica dei marchi più venduti in Portogallo da Citroën (6°), Opel (9°) e Fiat (11°).