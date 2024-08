Stellantis espande la presenza di Fiat, Jeep, Peugeot e Citroen nel più importante marketplace del Sud America

Tutti i marchi che fanno parte del portafoglio Stellantis, leader nel settore automobilistico in Brasile e Sud America, hanno ora negozi ufficiali su Mercado Livre, il più grande mercato dell’America Latina. I clienti di Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram possono acquistare un’ampia varietà di articoli presso Mercado Livre, inclusi ricambi, lubrificanti e accessori.

Gli store di ciascun marchio dispongono di prodotti Mopar, Bproauto e SUSTAINera. I tre marchi fanno parte della strategia di Stellantis di offrire accessori e parti originali, pezzi di ricambio e rigenerati per tutti i pubblici e le esigenze. Stellantis consolida così la propria presenza nel mercato del ricambio attraverso la propria struttura di ricambi e servizi in Sud America, in grado di soddisfare le richieste più complesse dei consumatori.

“Il nostro obiettivo con l’apertura dei negozi ufficiali su Mercado Livre è quello di offrire maggiore comodità ai clienti, offrendo l’alternativa di acquistare prodotti automobilistici online, oltre allo shopping presso i concessionari. Questa strategia rafforza la leadership di Stellantis come il più grande distributore di ricambi per auto in Sud America, al servizio dei consumatori con le loro esigenze di mobilità pulita, sicura e conveniente. In questo modo garantiamo un servizio post-vendita con la massima qualità, efficienza e credibilità”, sottolinea Paulo Solti, vicepresidente Parts and Services di Stellantis South America.

La struttura Ricambi e Servizi di Stellantis è responsabile dell’offerta di un portafoglio diversificato di marchi in grado di soddisfare le diverse richieste dei consumatori nella regione. Mopar è il marchio di ricambi originali e accessori originali Stellantis, che offre prodotti sviluppati per garantire la compatibilità con ogni modello dei diversi marchi Stellantis, assicurando inoltre che il veicolo mantenga i parametri necessari entro il periodo di garanzia. Il catalogo globale copre più di 500.000 articoli, distribuiti in più di 150 mercati in tutto il mondo.

Bproauto è il marchio Stellantis arrivato in Brasile per servire il mercato della distribuzione, con più di 1600 referenze di ricambi e lubrificanti con applicazioni multimarca, in grado di servire l’intero mercato del ricambio. Concentrandosi sui riparatori indipendenti, Bproauto beneficia della vasta esperienza di Stellantis nello sviluppo di parti e accessori di alta qualità e prezzi competitivi, garantendo durata e risparmio per veicoli usati con età e chilometraggio diversi.

Sempre nell’ambito della strategia di ricambi e servizi di Stellantis, la linea di componenti rigenerati SUSTAINera rappresenta un’alternativa a prodotti sostenibili, sicuri e convenienti. Si tratta di ricambi rigenerati secondo le specifiche di fabbrica, che garantiscono le stesse prestazioni e garanzia dei ricambi originali Mopar, offrendo allo stesso tempo opzioni di manutenzione a prezzi più competitivi.