Stellantis Atessa, “Voci inquietanti sul suo futuro”: l’assessore Magnacca chiede chiarezza

L’assessore regionale alle Attività produttive della regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, è intervenuta nelle scorse ore sulla proroga della cassa integrazione presso lo stabilimento abruzzese di Stellantis, sottolineando le crescenti preoccupazioni espresse dai sindacati. “Le voci che circolano sul futuro dello stabilimento Stellantis Atessa sono numerose e preoccupanti, e i segnali ricevuti finora non sono affatto rassicuranti, nonostante le precedenti garanzie sulla fine della cassa integrazione prevista per questo mese di agosto”, ha dichiarato l’esponente della regione che ospita il sito automobilistico.

Le voci che circolano sul futuro dello stabilimento Stellantis Atessa preoccupano l’assessore Magnacca che chiede chiarezza

L’assessore della regione Abruzzo ha poi continuato dicendo: “Purtroppo, dobbiamo rilevare che l’uso degli ammortizzatori sociali da parte di Stellantis continua senza sosta. Questo andamento lento – osserva l’assessore – evidenzia una mancanza di chiarezza da parte del gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares, dal quale ci aspettiamo dichiarazioni concrete e definitive sul futuro dello stabilimento della Val di Sangro.”

“Pur consapevoli della necessità di mantenere equilibrio ed equidistanza, la Regione segue con attenzione la situazione legata alla produzione dei veicoli leggeri Fiat Ducato. Dato il contesto attuale, è evidente che serve un chiarimento rapido, poiché la confusione e la disinformazione danneggiano non solo l’immagine commerciale dell’azienda, ma soprattutto la serenità dei lavoratori, dei fornitori e delle loro famiglie. Da Stellantis ci aspettiamo azioni concrete che garantiscano un futuro certo per lo stabilimento Stellantis Atessa,” ha concluso l’assessore alle Attività produttive della regione Abruzzo.

Un’immagine dello stabilimento Stellantis di Atessa

Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questa importante fabbrica del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares che non fa dormire sonni tranquilli a lavoratori, sindacati e istituzioni per via delle incertezze registrate negli ultimi tempi da parte dell’azienda, come del resto sta avvenendo anche in altri impianti del gruppo automobilistico che sono situati nel nostro paese.