Stellantis presenta in Brasile le nuove Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert 2025

Con un’iniziativa senza precedenti nella regione, Stellantis presenta contemporaneamente la linea 2025 dei Nuovi Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert, che arrivano con un look rinnovato, connessi e con versatilità per servire le più diverse tipologie di aziende e clienti. I veicoli sono stati sottoposti ad un ampio rinnovamento, apportando più sicurezza, tecnologia, efficienza e tutta l’accessibilità che i consumatori cercano.

I tre modelli di Stellantis si presentano sul mercato con un design completamente funzionale e più moderno

I nuovi Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert adottano ora la nuova identità visiva dei loro marchi. Ma le novità non finiscono qui. I Light Urban Vehicles (VUL) sono dotati di nuovi paraurti anteriori, fari ridisegnati e una griglia del radiatore ridisegnata. I robusti cerchi in acciaio stampato da 16 pollici ricevono nuove coperture in plastica, mentre la parte posteriore adotta un nuovo logo applicato sulle doppie porte che si aprono fino a 180º.

All’interno dell’abitacolo dei nuovi veicoli commerciali di Stellantis i cambiamenti continuano, con un cruscotto digitale al 100% completamente aggiornato. Il nuovo volante, ora con assistenza elettrica, è stato progettato pensando all’ergonomia del conducente, con particolare attenzione al comfort di guida e alla facilità di risposta. Contiene i controlli per l’impianto audio, il limitatore e il regolatore di velocità, esclusivi del segmento. Il quadro strumenti è ora completamente digitale e personalizzabile, e può mostrare diverse informazioni a seconda delle esigenze del conducente.

La consolle centrale adotta bocchette dell’aria condizionata riposizionate per ottimizzare il raffreddamento dell’abitacolo per un massimo di tre persone, con un nuovo vano sopra il cambio per riporre oggetti di diverse dimensioni. Nella parte superiore è presente l’autoradio con schermo touch da 5”, connessione Bluetooth e connettore USB per la ricarica del cellulare e il trasferimento dati. Sviluppato per soddisfare le diverse esigenze, l’abitacolo è dotato di vani che, insieme, totalizzano più di 41 litri di volume utile di stivaggio, compreso un ampio vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero.

La facilità di manovra, già riconosciuta dai propri clienti, è stata ampliata con l’aggiunta di un nuovo sterzo con assistenza elettrica e sensori di parcheggio posteriori di serie. L’elenco degli equipaggiamenti dei veicoli di Stellantis comprende anche il controllo di stabilità e trazione con assistente alla partenza in salita (anche per le manovre in retromarcia), alzacristalli elettrici, serrature e specchietti, sensori crepuscolari e pioggia, luci di marcia diurna (DRL) e fendinebbia, oltre agli airbag frontali per la tre occupanti.

Il sistema di connettività di Stellantis è una delle nuove utility, con un esclusivo strumento di gestione e monitoraggio della flotta. Connect Fleet (Citroën) My Peugeot Pro (Peugeot) / Connect////Me | Fleet Management (Fiat) gestisce le flotte attraverso un’applicazione in cui il cliente può monitorare da remoto diversi parametri del veicolo, come chilometraggio percorso, avvisi di posizione e partenza, tracciamento e velocità.

Con queste informazioni, l’operatore può generare diversi report, che possono includere anche la telemetria (accelerazione, frenata e curve), consentendo un attento monitoraggio della flotta, ottimizzando e riducendo i costi operativi. Il sistema di tracciamento consente anche la creazione di recinzioni elettroniche, con avvisi e avvisi automatici quando il veicolo esce dal perimetro prestabilito. Inoltre il sistema offre la possibilità di recupero del veicolo in caso di furto e furto.

In promozione, la Flotta Connect per la Nuova Citroën Jumpy, My Peugeot Pro Peugeot Expert e Connect////Me | Il Fleet Management su Fiat Scudo sarà offerto gratuitamente ai clienti per un periodo di 12 mesi.

I nuovi furgoni di Stellantis mantengono tutte le prestazioni che li hanno resi protagonisti del segmento. Sono equipaggiati con l’efficiente motore turbodiesel 1.5 HDi da 120 CV e 30,6 kgfm, capace di affrontare le più diverse tipologie di scenari, siano essi urbani o autostradali. L’erogazione della coppia su un ampio intervallo di regimi è favorita da un cambio a sei marce con innesti precisi e leva vicina al guidatore.

L’architettura monoscocca della moderna piattaforma EMP2 di Stellantis aggiunge rigidità, robustezza e comfort, con sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote. I Nuovi Jumpy, Scudo ed Expert possono trasportare quasi 1,5 tonnellate di peso, con un bagagliaio da 6,1 m³ di volume e un accesso facilitato da un’ampia porta laterale scorrevole e da due porte posteriori con apertura a 180º.

Il PBT (Peso Totale Lordo) di 3.212 kg, nella versione cargo, consente a qualsiasi conducente qualificato nella categoria B, la stessa delle autovetture, di guidare le nuove Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert di Stellantis. Inoltre, non risentono delle restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti presenti nei grandi centri. Queste caratteristiche si aggiungono alla carrozzeria compatta, larga 2,01 m (specchietti ripiegati) e alta 1,97 m, che consente l’ingresso nei garage sotterranei e in altri luoghi inaccessibili ai veicoli più grandi.

Inoltre, i nuovi veicoli commerciali di Stellantis arrivano con ancora più sicurezza, robustezza e affidabilità, caratterizzate da una nuova struttura delle porte, nuove guide laterali e rinforzi strutturali applicati alla carrozzeria. I nuovi Scudo, Jumpy ed Expert sono i veicoli sul mercato brasiliano che offrono il maggior numero di allestimenti consigliati dalla fabbrica, che vengono effettuati insieme a partner selezionati e certificati da Stellantis, oltre a seguire rigorosamente una metodologia di lavoro globale.

I modelli di Stellantis possono essere trasformati in autovetture 7+1 posti, minibus 10+1 posti, ambulanze, veicoli refrigerati, servizi logistici, officine mobili, trasporto persone con bisogni speciali e persino camper, rafforzando ulteriormente il DNA di integrazione e personalizzazione secondo ogni esigenza e attività.