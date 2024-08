Stellantis contribuirà a finanziare alcuni costi di produzione degli aerotaxi di Archer

Archer Aviation ha annunciato giovedì di aver raggiunto un accordo preliminare con Stellantis, in cui la casa automobilistica si impegna a sostenere fino a 370 milioni di dollari per i costi legati alla manodopera, al fine di supportare l’incremento pianificato della produzione di aeromobili del produttore di aerotaxi. Questo finanziamento fornirà ad Archer il capitale necessario per avviare la produzione del suo velivolo di punta, il “Midnight,” con una capacità prevista di 650 unità all’anno. Alla fine di giugno, Archer disponeva di liquidità e mezzi equivalenti per un totale di 360,4 milioni di dollari.

Archer ha raggiunto un accordo di principio sui termini chiave del rapporto di produzione a contratto con Stellantis

L’obiettivo di Archer con questa relazione è di incentivare Stellantis ad aiutare Archer a raggiungere i suoi obiettivi di rampa di produzione pianificata e di costo unitario. Pertanto, Archer intende emettere a Stellantis $30M di warrant di performance che matureranno in base al raggiungimento da parte di Stellantis di determinati traguardi di performance nell’ambito della relazione di produzione a contratto. Si prevede che l’emissione di qualsiasi capitale a Stellantis da parte di Archer ai sensi di questa relazione di produzione a contratto sia soggetta all’approvazione degli azionisti di Archer.

Questo capitale azionario è costituito dai 55 milioni di $ che Archer ha ricevuto da Stellantis il 1° luglio 2024 in base all’accordo di finanziamento strategico delle parti, nonché da un investimento di 175 milioni di $ da oggi che ha incluso sia investitori istituzionali che investitori strategici di lunga data, Stellantis e United. I fondi dell’investimento odierno sono destinati a essere utilizzati per il capitale circolante e per scopi aziendali generali. Moelis & Company LLC ha agito come agente di collocamento esclusivo per Archer su questo investimento.

Archer ha svelato i piani per una rete di taxi aerei a Los Angeles. Questa rete pianificata include vertiporti in luoghi chiave come l’aeroporto internazionale di Los Angeles (LAX), Orange County, Santa Monica, Hollywood Burbank, Long Beach e Van Nuys.

Come parte della pianificazione della rete, Archer si sta coordinando con i Los Angeles Rams per collaborare a potenziali vertiporti esclusivi a Woodland Hills e a Hollywood Park, il distretto di 300 acri incentrato sullo stadio SoFi. Anche la University of Southern California è impegnata a far parte della rete pianificata di Archer a Los Angeles.

Adam Goldstein, CEO di Archer, ha affermato: “Questo è stato uno dei trimestri più produttivi di Archer finora. Dal primo volo di transizione di Midnight, ai progressi che abbiamo fatto nella costruzione di stabilimenti di produzione ad alto volume insieme a Stellantis, ai progressi commerciali che stiamo facendo con Southwest, United e altri, stiamo lavorando instancabilmente per abilitare le operazioni commerciali in tutto il mondo. Il nostro portafoglio ordini indicativo ora si attesta a quasi 6 miliardi di $. Con i finanziamenti aggiuntivi e la rete pianificata di Los Angeles che abbiamo annunciato oggi, Archer è ben posizionata per raggiungere il nostro obiettivo di commercializzazione già dall’anno prossimo”.