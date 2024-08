Stellantis annuncia importante partnership con l’Istituto SENAI 

Stellantis e il SENAI Institute of Technology in Electric Mobility and Renewable Energy di Santa Catarina hanno avviato questa settimana una partnership per promuovere lo sviluppo di un ecosistema per la formazione delle persone, la ricerca e lo sviluppo di progetti mirati ai veicoli elettrici . Con l’iniziativa verrà creato un centro di eccellenza nella formazione dei professionisti della manutenzione e della sicurezza delle auto elettriche e ibride, a Jaraguá do Sul (SC).

Stellantis fornirà attrezzature e veicoli per contribuire allo sviluppo delle persone e a progetti finalizzati alla mobilità elettrica

L’avvio dell’accordo è stato ufficializzato nel corso del 2° Mobicit – Congresso Nazionale Integrato sulla Mobilità Elettrica e le Smart Cities – che si svolgerà il 7, 8 e 9 agosto presso l’Istituto. All’evento ha partecipato, mercoledì sera (7), il Vicepresidente degli Affari Regolatori di Stellantis per il Sud America, João Irineu Medeiros, che ha firmato l’accordo di cooperazione tra le parti, e ha tenuto una conferenza sulla decarbonizzazione e lo sviluppo regionale di Stellantis Strategie in Sud America.

“La partnership con SENAI rafforza l’obiettivo di Stellantis di essere protagonista di una mobilità pulita, sicura e accessibile”, afferma João Irineu. “La formazione delle persone e lo sviluppo della ricerca sull’ecosistema della mobilità elettrica sono fondamentali per portare avanti iniziative che contribuiscano alla decarbonizzazione del settore della mobilità”.

“L’installazione del Centro è molto opportuna, poiché la domanda di professionisti specializzati nella zona si intensificherà nei prossimi anni”, afferma il direttore regionale del SENAI/SC, Fabrizio Machado Pereira. Ricorda che la flotta brasiliana è composta da 300.000 veicoli elettrificati leggeri, ma con un forte trend di crescita. “La partnership di SENAI con Stellantis è iniziata con lo sviluppo delle tecnologie e arriva ora alla formazione professionale, come un altro grande contributo alla mobilità elettrica nel Paese”, aggiunge.

Il corso di formazione offerto dall’Istituto è riconosciuto a livello internazionale e certificato da TÜV Rheinland, essendo uno dei pochi nel Paese attualmente specializzato in sicurezza e manutenzione dei veicoli elettrici. La prima lezione è già iniziata e prevede la partecipazione dei professionisti Stellantis.

Oltre alla partecipazione attiva al corso, Stellantis fornirà veicoli elettrici e ibridi e attrezzature per l’installazione di un laboratorio per svolgere attività pratiche e prove di concetto per lo sviluppo di progetti attuali e futuri, rafforzando la leadership regionale nello sviluppo di innovazioni per la mobilità elettrica.

L’iniziativa è in linea con uno degli obiettivi del piano Next Level di Stellantis per il Sud America: rafforzare i partenariati con istituzioni scientifiche, tecnologiche e di innovazione, promuovendo il futuro della mobilità nel Paese e nella regione.