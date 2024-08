Leapmotor: parte alla conquista del Sud America, ecco la prima mossa

Chiunque in Brasile voglia seguire tutte le novità di Leapmotor, azienda partner di Stellantis per lo sviluppo, la produzione e la vendita di veicoli elettrificati intelligenti, può ora visitare il primo hotsite dell’azienda in quel paese. La pagina www.leapmotorbrasil.com.br riunirà tutte le informazioni sul marchio che debutterà nella regione nel 2024 con una strategia innovativa e un portafoglio sviluppato per i consumatori del Sud America, con un design pluripremiato e tanta tecnologia. Nella stessa pagina i clienti potranno accedere anche ai social network di Leapmotor in Brasile.

Leapmotor: il produttore partner di Stellantis inizierà ad operare nel continente nel 2024

Chi è interessato alle novità e ai prodotti Leapmotor avrà la possibilità di registrarsi sull’hotsite per ricevere le ultime notizie dal marchio, comprese le informazioni sul primo veicolo che sarà lanciato nella regione, i cui dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi. Inoltre, nella pagina verranno approfonditi diversi contenuti relativi alle auto della casa cinese entrata a far parte di Stellantis, comprese le informazioni sulla sua rete di concessionari, che ha iniziato a costituirsi e sarà presente nei grandi centri e nelle principali città del Paese.

Leapmotor è una casa automobilistica partner di Stellantis e ha appena annunciato Fernando Varela come vicepresidente del marchio per il Sud America. Inizierà ad operare in Brasile e Cile a partire dal 2024, e i suoi primi prodotti inizieranno ad arrivare nella regione all’inizio del 2025.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito dello sbarco in Sud America della casa cinese nel corso dei prossimi giorni.