Stellantis consegna ad Acciona 55 veicoli 100% elettrici dei marchi Citroën e Peugeot 

Stellantis ha consegnato ad Acciona una flotta di 55 veicoli 100% elettrici, nell’ambito di una gara vinta da Acciona per la manutenzione dei parchi e giardini del Comune di Madrid.

Stellantis ha consegnato una flotta di 55 veicoli elettrici ad Acciona, azienda leader nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture sostenibili

Stellantis ha fornito 31 unità dei modelli Peugeot E-Partner, E-Rifter ed E-Expert e 24 unità dei modelli Citroën ë-Berlingo e la nuova Citroen ë-C3. Tutti i veicoli sono progettati per offrire una mobilità efficiente e priva di emissioni, soddisfacendo i requisiti del Programma Madrid 360, che richiede che i veicoli siano elettrici al 100%.

I veicoli commerciali Peugeot E-Partner, E-Rifter, E-Expert e Citroënë-Berlingo si distinguono per la loro capacità di carico e versatilità, risultando ideali per il trasporto di merci e servizi. Dotati di batterie ad alta efficienza, offrono un’autonomia WLTP fino a 350 km

Da parte sua, la Nuova Citroen ë-C3 è l’unico veicolo 100% elettrico del suo segmento che offre una tale versatilità, con più di 300 km di autonomia, grande abitabilità, comfort a bordo e tutte le dotazioni tecnologiche diventate essenziali. Si distingue per il suo stile moderno e l’ampio spazio interno.

In linea con il piano strategico Dare Forward 2030, il grupo Stellantis è impegnato nella mobilità sostenibile e nella riduzione delle emissioni di CO₂, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. I veicoli elettrificati di Stellantis sono progettati per contribuire in modo significativo a un ambiente più pulito e sostenibile.