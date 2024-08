Stellantis inizia la seconda metà del 2024 con una crescita in Germania

La tendenza al rialzo di Stellantis in Germania continua, soprattutto grazie al buon sviluppo dei marchi ad alto volume: secondo i dati interni preliminari, un totale di ben 33.700 automobili e veicoli commerciali leggeri dei marchi Stellantis sono state immatricolate di recente in questo paese nel mese di luglio: una cifra esigua. Un aumento di quasi l’1 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato è aumentata al 12,9 per cento in un mercato complessivo in calo. Ciò significa che il percorso di crescita della prima metà dell’anno continua anche all’inizio della seconda metà dell’anno, nonostante il difficile contesto di mercato.

Un totale di ben 33.700 automobili e veicoli commerciali leggeri dei marchi Stellantis sono stati immatricolati in Germania

Stellantis è cresciuta a tutti i livelli, e in particolare i marchi di volume hanno contribuito allo sviluppo positivo. I marchi francesi Citroën (più quasi 36 per cento) e Peugeot (più quasi 27 per cento) hanno registrato una crescita particolarmente forte: le loro quote di mercato sono aumentate rispettivamente di circa 0,5 punti percentuali, attestandosi rispettivamente all’1,9 per cento e al 2,4 per cento.

Anche il più grande marchio del gruppo in Germania, Opel, è riuscito ad aumentare la propria quota di mercato grazie a vendite leggermente superiori e ha raggiunto il 5,4 per cento. Nel corso dell’anno la crescita è continuata fino ad ora: quasi 259 mila veicoli venduti significano un aumento delle vendite di un buon 20 per cento e la quota di mercato è aumentata di quasi 1,7 punti percentuali raggiungendo il 13,7 per cento.

“Il forte luglio ha dimostrato che non vi è alcun segno di tregua estiva a Stellantis. Vogliamo continuare ad espandere la nostra posizione di quota di mercato nei prossimi mesi e rimanere uno dei vincitori in un contesto ancora difficile”, ha affermato il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski. “Grazie all’offensiva di modelli in corso, i nostri marchi sono orientati alla crescita anche per il resto dell’anno. Vogliamo lavorare duramente per questo obiettivo ogni giorno, insieme ai nostri partner commerciali”.