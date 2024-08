Stellantis amplia la gamma SUSTAINera in Brasile

Perseguendo l’obiettivo di diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038, Stellantis sta ampliando il suo portafoglio di prodotti SUSTAINera e introducendo una gamma più ampia di componenti automobilistici rigenerati in Brasile.

I prodotti SUSTAINera sono disponibili presso oltre 1.200 concessionari Stellantis in Brasile

In precedenza offriva cinque linee di prodotti di parti rigenerate (turbocompressore, cremagliere dello sterzo, cambio automatico, motorini di avviamento, alternatori), la gamma SUSTAINera si è ora ampliata a 8 linee di prodotti, tra cui compressori per aria condizionata, differenziali posteriori e scatole di rinvio, disponibili presso i concessionari del marchio Stellantis in tutto il paese, nonché tramite altri canali di distribuzione. Entro la fine del 2024, il catalogo sarà ulteriormente ampliato a 13 famiglie con oltre 180 componenti, tra cui motori diesel, pompe ad alta pressione, ugelli iniettori, cerchi in lega ed elettronica.

L’offerta di ricambi SUSTAINera è disponibile per tutti i marchi di veicoli Stellantis venduti in Brasile ed è la prima e unica realizzata da un OE automobilistico in tutta la regione: i ricambi sono rigenerati secondo le specifiche OEM, garantendo le stesse prestazioni e la stessa garanzia dei ricambi originali MOPAR, offrendo al contempo opzioni di manutenzione del veicolo convenienti.

“Una parte rigenerata costa circa il 20 per cento in meno di una nuova ed è un’opzione più sostenibile, poiché utilizza fino all’80% in meno di materie prime e fino al 40 per cento di CO2 non emessa nel processo di rigenerazione. Ciò si traduce in una minore richiesta di risorse e processi di produzione ottimizzati, riducendo significativamente le emissioni di CO2”, spiega Paulo Solti, Vice President of Parts and Services per Stellantis South America. “Questo modello di business incentrato sull’economia circolare sottolinea l’impegno di Stellantis nel fornire soluzioni di prodotti e servizi sostenibili e accessibili”, aggiunge.

SUSTAINera è leader nell’economia circolare in Brasile e questo forte impegno è stato riconosciuto dal settore con il premio ESG Automotive Business nel 2023. Lanciato a livello globale da Stellantis nel 2022, SUSTAINera ha debuttato in Brasile con le sue linee iniziali di prodotti rigenerati, distribuiti principalmente tramite concessionari del marchio Stellantis. Con l’espansione della linea, i consumatori possono ora acquistare i prodotti SUSTAINera anche online presso lo store ufficiale su Mercado Livre e tramite DPK, un distributore specializzato di ricambi per auto con 18 magazzini in tutto il paese, parte del gruppo DPaschoal in Brasile acquisito di recente da Stellantis.

L’etichetta SUSTAINera identifica un’alternativa di prodotto sostenibile all’interno della gamma Parts & Services di Stellantis: fornisce ai clienti (automobilisti, professionisti della manutenzione e della riparazione) soluzioni sostenibili e convenienti, senza compromettere la qualità e preservando l’ambiente riducendo gli sprechi, l’uso delle risorse del pianeta e l’impronta di carbonio. Svolge un ruolo chiave nella strategia di decarbonizzazione di Stellantis che mira a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

SUSTAINera è disponibile per tutti i marchi di veicoli Stellantis venduti in tutto il Sud America. Durante l’intero ciclo di vita del veicolo, Stellantis ha sviluppato un’unità aziendale globale focalizzata sulle attività di economia circolare basate sulla strategia 4R (rigenerazione, riparazione, riutilizzo e riciclo) per estendere la durata di vita dei prodotti (parti, veicoli e HVB) e ridurre gli sprechi restituendo il materiale al ciclo di produzione per nuovi veicoli e prodotti, formando così un ecosistema integrato fondamentale per preservare e proteggere le risorse del pianeta.