Stellantis annuncia il lancio della terza tranche del suo programma di riacquisto di azioni proprie per il 2024

Stellantis ha annunciato oggi che, nell’ambito del suo programma di riacquisto di azioni reso pubblico il 15 febbraio 2024, per un importo massimo di 3 miliardi di euro (prezzo di acquisto totale esclusi i costi aggiuntivi) da eseguire sul mercato, Stellantis ha firmato un accordo di riacquisto di azioni per la terza tranche del suo Programma con una società finanziaria che prenderà le sue decisioni di acquisto indipendentemente dal gruppo automobilistico.

L’accordo coprirà un importo massimo di 1 miliardo di euro (dal programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di euro). La terza tranche del Programma inizierà il 1 agosto 2024 e terminerà entro e non oltre il 29 novembre 2024.

La Società prevede di annullare le azioni ordinarie acquisite nell’ambito del programma di riacquisto di azioni da 3 miliardi di euro, ad eccezione di una parte fino a 0,5 miliardi di euro che sarà utilizzata per compensi basati su piani azionari e piani di acquisto di azioni per i dipendenti. Ciò dovrebbe consentire di sostenere i benefici derivanti dall’ampliamento e dal rafforzamento della cultura azionaria dei team dell’azienda, evitando al tempo stesso la diluizione degli azionisti esistenti.

Il programma di acquisto di azioni ordinarie sarà attuato sulla base dell’autorizzazione concessa dall’assemblea generale degli azionisti del 16 aprile 2024, che potrà essere rinnovata o prorogata, fino a un massimo del 10 per cento del capitale sociale della società. Il prezzo di acquisto per azione ordinaria non supererà un importo pari al 110 per cento del prezzo di mercato delle azioni sul NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi (a seconda dei casi).

Il prezzo di mercato sarà calcolato come media del prezzo più alto registrato in ciascuno dei cinque giorni di borsa precedenti la data di acquisizione, come indicato nel listino ufficiale del NYSE, Euronext Milano o Euronext Parigi. I riacquisti saranno effettuati alle condizioni di mercato e in conformità con le norme e i regolamenti applicabili, tra cui il Regolamento sugli abusi di mercato 596/2014 e il Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione.

Ad oggi il residuo autorizzato ammonta a circa 246 milioni di azioni e la Società possiede complessivamente 81.500.174 azioni ordinarie pari al 2,10 per cento del capitale emesso comprese azioni ordinarie e azioni speciali con diritto di voto.