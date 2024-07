Stellantis fa causa ad un concessionario negli USA per evitare di dover riacquistare auto invendute per 180 milioni

Secondo Automotive News, Stellantis ha intrapreso un’azione legale contro Randy Marion Chrysler, Dodge, Jeep, Ram (CDJR), una concessionaria situata a Wilkesboro nel North Carolina. L’obiettivo della causa è evitare l’obbligo di riacquistare più di 3.800 veicoli invenduti, una decisione che potrebbe costare al gruppo automobilistico circa 180 milioni di dollari.

Stellantis fa causa a concessionario che gli ha chiesto di riacquistare oltre 3.800 vetture

Il conflitto è iniziato quando Randall Marion, il direttore della concessionaria, ha notificato a Stellantis il 13 giugno la sua intenzione di rescindere il contratto di vendita e assistenza della concessionaria. Marion ha chiesto all’azienda guidata da Carlos Tavares di riacquistare l’inventario di nuovi veicoli entro il 13 settembre, in conformità con la legge dello stato della Carolina del Nord. Questa legge richiede alle case automobilistiche di riacquistare tutti i veicoli nuovi e invenduti acquisiti negli ultimi 24 mesi da una concessionaria che sta terminando il suo contratto di franchising.

Nella sua comunicazione, Marion non ha specificato il motivo della risoluzione del franchising, ma ha sottolineato che la concessionaria si aspettava che Stellantis rispettasse gli obblighi di riacquisto previsti dalla legge. La causa di Stellantis, depositata il 28 giugno, non contesta la risoluzione del contratto di franchising, ma contesta l’obbligo di riacquistare i veicoli della flotta. La casa automobilistica sostiene che negli ultimi tre anni la concessionaria ha ordinato un numero significativo di veicoli della flotta, molti dei quali sarebbero stati venduti a clienti specifici. Tuttavia, è stato rivelato che molte di queste vendite non erano genuine, il che ha portato a un inventario insolitamente ampio di 3.841 unità della flotta.

Secondo la causa, la concessionaria ha dichiarato di aver venduto 4.532 veicoli della flotta nel 2023 e altri 770 tra gennaio e maggio di quest’anno. Stellantis sostiene che queste cifre sono fuorvianti e che la concessionaria ha violato le regole aziendali accumulando veicoli della flotta per rivenderli a prezzi più alti durante un periodo di forte domanda. Stellantis sta cercando una sentenza del tribunale per chiarire che la legge della Carolina del Nord non richiede di riacquistare i veicoli della flotta in queste circostanze.

La legge impone il riacquisto di veicoli nuovi e invenduti, acquisiti negli ultimi 24 mesi, se non sono stati significativamente modificati o guidati per più di 1.000 miglia. Tuttavia, Stellantis sostiene che le sue politiche in genere non prevedono il riacquisto di unità della flotta perché i concessionari di solito non mantengono grandi inventari di tali veicoli senza acquirenti impegnati.

La casa automobilistica sostiene inoltre che la concessionaria ha utilizzato il proprio numero di account della flotta e quelli di grandi clienti aziendali senza la dovuta autorizzazione per ordinare e immagazzinare veicoli. Inoltre, alcuni veicoli della flotta sono stati modificati o personalizzati, il che, secondo Stellantis, dovrebbe esentarli dal requisito di riacquisto.