Ferrari ha esteso i pagamenti con le criptovalute anche ai dealer in Europa

Ferrari ha rilasciato un comunicato in cui annuncia la sua nuova politica di accettazione delle criptovalute anche nei dealer in Europa dopo quelli americani, come mezzo di pagamento per i suoi veicoli di lusso, soddisfacendo le richieste del pubblico.

Anche in Europa la Ferrari accetterà le criptovalute per chi intende acquistare le sue supercar

L’ingresso nel mercato europeo segue quello negli Stati Uniti, dove Ferrari ha introdotto con successo questo sistema alternativo di pagamento meno di un anno fa, per supportare i concessionari nel soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Entro la fine del 2024, la casa automobilistica del cavallino rampante estenderà le transazioni in criptovalute anche ad altri Paesi della rete internazionale di concessionari, dove le criptovalute sono legalmente accettate.

Ferrari utilizza “l’esperienza di diverse società attive nel settore dei pagamenti in criptovaluta per garantire la sicurezza delle transazioni”, ha affermato il marchio italiano. Ciò significa che i dealer possono accettare pagamenti senza gestire la criptovaluta stessa. La valuta viene immediatamente convertita in una valuta tradizionale. Inoltre, questa collaborazione garantisce che la fonte del pagamento sia determinata e che la parte venditrice sia protetta dalle fluttuazioni dei prezzi legate ai tassi di cambio.

Foto di Jiří Rotrekl da Pixabay

La maggior parte dei concessionari Ferrari europei hanno già adottato o sono in procinto di implementare il nuovo sistema di pagamento, oltre ai sistemi tradizionali. Lo scorso anno la Ferrari ha consegnato 13.663 super car in tutto il mondo, con un incremento di 442 vetture rispetto all’anno precedente. L’utile netto del famoso marchio di lusso della città di Maranello (Nord Italia) è aumentato del 34 per cento superando 1,2 miliardi di euro. Lo scorso anno l’ utile netto ha superato per la prima volta il miliardo di euro. Dunque una novità importante per la casa automobilistica di Maranello che vuole essere sempre al passo coi tempi.