Stellantis: gli analisti prevedono un calo degli utili a causa di basse vendite nel primo semestre 2024

Stellantis annuncerà i risultati del primo semestre giovedì. Secondo le stime di Visible Alpha, la multinazionale olandese, che produce Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep, Dodge e numerosi altri marchi, dovrebbe riportare un fatturato di 86,64 miliardi di euro, in calo rispetto ai 98,37 miliardi registrati nella prima metà dell’anno precedente. L’utile operativo previsto è di 8,82 miliardi di euro, in diminuzione rispetto ai 14,13 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Le azioni del gruppo automobilistico hanno registrato un aumento del 15 per cento negli ultimi 12 mesi, raggiungendo i 18,99 euro.

In attesa dei dati ufficiali previsioni non positive secondo gli analisti su Stellantis

Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares dovrebbe registrare margini nella prima metà dell’anno nella fascia inferiore del suo intervallo obiettivo, compreso tra il 10 per cento e l’11 per cento, hanno affermato gli analisti di Barclays in una nota. Stellantis ha riconosciuto una prima metà debole, con vendite deboli negli Stati Uniti e in Europa. Gli analisti indicano anche i tassi di cambio sfavorevoli come fattori contrari.

Gli alti livelli di inventario presso le concessionarie di Stellantis negli Stati Uniti restano un problema. Analisti e investitori sono preoccupati per il ritmo di riduzione di questo stock in eccesso e se saranno necessarie riduzioni di prezzo che danneggeranno i profitti.

Gli analisti prevedono un secondo semestre migliore grazie al taglio dei costi e al lancio pianificato di 18 nuovi modelli di auto. Ma i recenti richiami di batterie a rischio incendio nei minivan ibridi plug-in potrebbero essere di interesse per la chiamata degli investitori. Vedremo dunque se davvero le previsioni degli analisti si realizzeranno oppure saranno smentite dal gruppo Stellantis.