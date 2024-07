Stellantis: negli USA finisce sotto la lente di ingrandimento della NHTSA

C’è un’indagine preliminare che coinvolge circa 150.000 veicoli di casa Stellantis negli Stati Uniti, una condizione avanzata dalla NHTSA (la National Highway Traffic Safety Administration statunitense). Ciò mentre il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA deve ancora fare i conti con le conseguenze legate allo scandalo degli airbag Takata difettosi, e potenzialmente pericolosi, installati a suo tempo su alcuni modelli a marchio Citroën, DS e altri.

Va detto che non si tratta al momento di un’indagine vera e propria, ma piuttosto di una valutazione preliminare su un complessivo pari a 150.000 veicoli venduti negli Stati Uniti. Pare infatti che la National Highway Traffic Safety Administration abbia ricevuto non poche segnalazioni relative a un’effettiva perdita di potenza che in molti casi causa persino lo spegnimento del motore, introducendo possibilità di riavvio intermittenti.

Ecco i modelli coinvolti nell’indagine che coinvolge Stellantis negli Stati Uniti

L’indagine preliminare che mette al centro Stellantis è frutto di poco meno di un centinaio di reclami riguardanti la problematica già citata. Parliamo quindi di un lotto di modelli che coinvolgerebbero Ram 1500 e Jeep Wagoneer prodotti nel 2022. La questione sarebbe perciò relativa al fatto che il propulsore dei modelli citati si spegne durante la guida alle basse velocità, prima introducendo in autonomia la modalità parcheggio e poi inserendo il freno di emergenza. Allo stesso tempo capita anche che sul cruscotto si accenda la spia relativa al malfunzionamento, o al guasto, della batteria.

Un Ram 1500

L’avvio della valutazione preliminare da parte della NHTSA in relazione ad almeno 150.000 veicoli a marchio Stellantis ha innanzitutto la volontà di valutare la portata del problema, la frequenza con cui i malfunzionamenti accadono e le possibili conseguenze. Insomma, parliamo di una ulteriore questione cui dovrà far fronte Stellantis accanto a quella forse più corposa e ampia relativa proprio allo scandalo degli airbag Takata.