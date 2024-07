Stellantis ha stretto una partnership con Digital INNK 

Stellantis e Digital INNK hanno annunciato una nuova partnership che offrirà ai concessionari dati più accurati sui prezzi delle riparazioni. La piattaforma Digital INNK ViSN basata sull’intelligenza artificiale collega i concessionari e i riparatori Stellantis con le flotte tramite una piattaforma SaaS per aumentare l’accuratezza dei preventivi di riparazione compilando automaticamente i lavori con le tariffe corrette concordate con l’OEM.

Stellantis collabora con Digital INNK per avere dati accurati sui prezzi delle riparazioni

Ciò accelererà i tempi di risposta riducendo le query e le difficoltà. Darren Pengelly, responsabile del settore vendita al dettaglio e fidelizzazione presso Stellantis, ha affermato: “Accogliamo sempre con favore i modi per semplificare le attività commerciali dei nostri rivenditori e clienti e siamo lieti di vedere i progressi che aziende come Digital INNK stanno compiendo verso un approccio più incentrato sul cliente nel mercato delle flotte.

Mohammed Imran, direttore operativo di Digital INNK, ha affermato che, mentre Stellantis stipula un accordo sui dati di Digital INNK per le riparazioni: “La popolarità di ViSN sta crescendo rapidamente. La tecnologia offre un’esperienza decisamente migliore per conducenti, operatori di flotte e riparatori, mentre il nostro modello commerciale presenta un notevole risparmio sui costi.

“Lavorare insieme a Stellantis UK per integrare le tariffe nazionali della flotta post-vendita in tempi record mette in mostra le capacità del nostro team di sviluppo. L’interfaccia utente che abbiamo creato è una testimonianza del nostro impegno nel migliorare le esperienze degli utenti. Questa pietra miliare è solo una delle tante integrazioni che intendiamo implementare nei prossimi mesi. Stiamo accelerando il nostro programma per integrare tutti i dati OEM”.

Nel frattempo, Digital INNK ha anche annunciato che la spesa sulla sua piattaforma sta aumentando del 35 per cento su base mensile, poiché la sua rete di partner di servizi è cresciuta fino a raggiungere 6 mila sedi nel Regno Unito e in Irlanda.