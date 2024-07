Mitsubishi UFJ Asset Management riduce la sua quota azionaria in Stellantis

Mitsubishi UFJ Asset Management ha ridotto la sua partecipazione in Stellantis dell’8,4 per cento nel primo trimestre, come riportato nella sua ultima comunicazione alla Securities and Exchange Commission. Dopo aver venduto 11.404 azioni durante il trimestre, la società deteneva ora 124.577 azioni di Stellantis. Alla fine del trimestre più recente, il valore delle sue partecipazioni in Stellantis ammontava a 3.526.000 dollari.

Stellantis: diversi hedge fund e investitori istituzionali hanno modificato di recente la propria partecipazione alla società

Anche diversi altri hedge fund e altri investitori istituzionali hanno recentemente modificato le loro partecipazioni nella società. US Bancorp DE ha aumentato le sue partecipazioni in Stellantis del 4 per cento durante il 1° trimestre. US Bancorp DE ora possiede 90.883 azioni della società per un valore di $ 2.572.000 dopo aver acquistato ulteriori 3.521 azioni durante il periodo. Sfmg LLC ha aumentato la sua partecipazione in azioni del gruppo automobilistico dello 0,4 per cenyo durante il primo trimestre.

Sfmg LLC ora possiede 237.669 azioni della società per un valore di $ 6.726.000 dopo aver acquistato ulteriori 896 azioni durante il periodo. Sei Investments Co. ha aumentato le sue partecipazioni in azioni Stellantis del 39,2 per cento durante il primo trimestre. Sei Investments Co. possiede ora 213.716 azioni della società per un valore di $ 6.048.000 dopo aver acquisito altre 60.177 azioni nell’ultimo trimestre.

Atomi Financial Group Inc. ha aumentato la sua quota in Stellantis del 22,7 per cento nel primo trimestre. Atomi Financial Group Inc. possiede ora 13.394 azioni della società per un valore di $ 379.000 dopo aver acquisito altre 2.474 azioni durante il periodo. Infine, Susquehanna International Securities ha aumentato le sue partecipazioni in Stellantis dell’89 per cento nel primo trimestre. Susquehanna International Securities Ltd. possiede ora 896.850 azioni della società per un valore di $ 25.381.000 dopo aver acquisito altre 422.203 azioni nell’ultimo trimestre. Il 59,48 per cento delle azioni è di proprietà di investitori istituzionali.

Venerdì, le azioni di Stellantis sono state aperte a $20,21. Nell’ultimo anno, il valore delle azioni ha oscillato tra un minimo di $17,57 e un massimo di $29,51. La società presenta un rapporto debito/patrimonio netto di 0,24, un rapporto corrente di 1,24 e un rapporto rapido di 0,95. La media mobile semplice a cinquanta giorni delle azioni è di $21,13.