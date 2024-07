Nominati i vincitori di “Stars of Stellantis”

I vincitori di Stars of Stellantis in rappresentanza dei riparatori autorizzati dei marchi automobilistici Stellantis sono stati premiati nell’ambito del programma di premi e riconoscimenti per tutti i marchi dell’azienda nel Regno Unito, in una gran finale presentata dal pluripremiato comico e attore Russell Kane.

Nel Regno Unito Stellantis ha premiato coloro che si sono distinti nell’assistenza post vendita

Ecco i vincitori dei premi: Rhys Jones, Consulente di servizio presso Evans Halshaw Cardiff, si è distinto nel suo ruolo con un servizio eccezionale. Sian Jones, Amministratore della garanzia per Howards Motor Group, è stato riconosciuto per la sua eccellente gestione delle garanzie. Jack Clarke, un promettente Apprendista tecnico di Pratt & Gelsthorpe, ha ricevuto il premio per il suo impegno e crescita professionale.

Richard Beverstock, Tecnico EV presso Hendy Vauxhall Poole, è stato premiato per la sua competenza nelle tecnologie elettriche. Lawrence Barron, un Tecnico esperto con Stellantis &You a Croydon, è stato apprezzato per la sua vasta esperienza. Infine, Tony Boyd, Responsabile del servizio presso Arnold Clarke a Blackpool, è stato riconosciuto per la sua leadership e gestione eccellente del servizio clienti.

Progettato esclusivamente per l’Aftersales, “Stars of Stellantis” celebra le competenze eccezionali e l’impatto positivo sull’esperienza del cliente dei concessionari Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Peugeot e Vauxhall.

Andy Kite, Direttore delle operazioni post-vendita di Stellantis UK, ha affermato: “Lo standard di tutti i partecipanti è stato estremamente impressionante. Giorno dopo giorno, queste persone forniscono i migliori livelli di servizio ai nostri clienti. La finale è stata molto serrata e sono molto orgoglioso dei nostri vincitori, ma anche di ogni partecipante, sono un merito per tutti noi”.