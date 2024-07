Stellantis e Tweddle Group collaborano per Dealer Connect

Tweddle Group, uno dei principali fornitori di informazioni e tecnologie di supporto e assistenza prodotti, e Stellantis, una delle principali case automobilistiche al mondo, collaboreranno per creare nuovi componenti di raccolta feedback e analisi per il portale web Stellantis Dealer Connect. Dealer Connect fornisce già ai tecnici dei concessionari gli schemi di servizio e le informazioni sul cablaggio di cui hanno bisogno per completare le riparazioni con la massima efficienza.

Con il nuovo aggiornamento, i tecnici potranno ora registrare il reclamo, la causa e l’azione correttiva (le “tre C”) di ogni sessione di riparazione completata. Dealer Connect acquisirà e memorizzerà questi dati in un archivio centrale, consentendo a Stellantis di identificare gli schemi di riparazione e di ottimizzare in modo più efficace la qualità dei propri prodotti e l’efficienza delle riparazioni.

“Siamo entusiasti di essere coinvolti in questo progetto rivoluzionario con Stellantis”, ha affermato il presidente del Tweddle Group Todd Headlee . “Questo nuovo componente aggiuntivo di sistema fornirà un database funzionante di modelli di riparazione e soluzioni affidabili e faciliterà le autorizzazioni di riparazione per i concessionari, il tutto per creare un’esperienza migliore per i clienti”.

Headlee ha affermato che il progetto dimostra l’impegno di Stellantis verso soluzioni trasformative e la loro fiducia nelle capacità di Tweddle Group. “Stellantis ci ha affidato la costruzione e l’integrazione di questo nuovo sistema di feedback e analisi”, ha affermato Headlee. “Siamo entusiasti di vedere l’impatto positivo che avrà per i loro clienti e non vediamo l’ora di raggiungere obiettivi ancora più grandi con loro in futuro”.

Ricordiamo che Tweddle Group, una divisione di CJK Group, Inc., ritiene che i prodotti debbano essere facili da usare e fornisce soluzioni informative integrate e multicanale per supportare ogni aspetto dell’esperienza post-vendita, per product manager, tecnici e, soprattutto, consumatori.