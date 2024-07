Stellantis modifica ed estende la scadenza della sua linea di credito da 12 miliardi

Il gruppo Stellantis ha annunciato nelle scorse ore di aver esteso con successo la scadenza e modificato la sua linea di credito revolving sindacata da 12,0 miliardi di euro, originariamente firmata nel corso del mese di luglio del 2021.

La linea di credito sindacata da Stellantis integra un ampio gruppo di 29 banche europee, americane e asiatiche

La linea di credito sindacata da Stellantis integra un ampio gruppo di 29 banche europee, americane e asiatiche. La RCF è strutturata in due tranche: una prima da 6,0 miliardi di euro, della durata di tre anni (fino al mese di luglio del 2027), ed una seconda da 6,0 miliardi di euro, della durata di cinque anni (fino al mese di luglio del 2029), ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di proroga, ciascuna della durata di un anno, esercitabili in occasione del primo e del secondo anniversario della data di sottoscrizione della modifica in questione.

La RCF, modificata con termini migliorati, garantisce flessibilità finanziaria e rimane disponibile per scopi generali del Gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares, numero uno dell’azienda. Questa transazione di successo conferma il forte supporto fornito al gruppo Stellantis dalle sue banche di relazione internazionali.

Vedremo dunque quali altre novità e aggiornamenti saranno resi noti dal gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese Peugeot PSA nel corso dei prossimi giorni a proposito di questa importante notizia che è stata appena comunicata dall’azienda per mezzo di un breve comunicato diffuso alla stampa internazionale.