Stellantis: il suo stabilimento in Indiana raggiunge un importante traguardo

L’Indiana Transmission Plant (ITP) di Stellantis ha recentemente raggiunto un traguardo importante e cioè più di 25 milioni di ore lavorate senza perdite di tempo dovute a infortuni dei dipendenti. Sono più di 2.225 giorni o poco più di nove anni. “Il notevole risultato di ITP rafforza l’impegno di Stellantis nel promuovere una cultura della sicurezza in tutte le nostre strutture”, ha affermato Tobin J. Williams, vicepresidente senior per le risorse umane, Stellantis North America. “Dando priorità al benessere dei nostri dipendenti, non solo garantiamo la loro sicurezza individuale, ma contribuiamo anche al successo complessivo e alla sostenibilità delle nostre operazioni”.

ITP si unisce ad altre due strutture nordamericane nel superare il traguardo dei 25 milioni. Lo stabilimento di assemblaggio di Brampton in Ontario, Canada, e lo stabilimento di motori di Saltillo North in Messico hanno raggiunto rispettivamente più di 44 milioni e 32 milioni di ore lavorate senza infortuni con perdite di tempo.

“ITP, Brampton Assembly e Saltillo North Engine stanno davvero dando il buon esempio concentrandosi sulla sicurezza prima di tutto”, ha affermato Michael J. Resha, responsabile della produzione, Stellantis North America. “Condividendo le best practice nei nostri stabilimenti, ci impegniamo a proteggerci a vicenda e a mantenere una maggiore consapevolezza per la sicurezza”. ”

Per ITP, questa pietra miliare è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione del nostro team Kokomo nel sostenere la sicurezza come valore fondamentale”, ha affermato David Dukes, direttore dello stabilimento Indiana Transmission. “La nostra massima priorità è garantire che i nostri dipendenti tornino a casa sani e salvi dalle loro famiglie ogni giorno”.

Per garantire che questa serie continui, il team ITP di Stellantis sta cercando modi per migliorare ulteriormente la sicurezza per il futuro. All’inizio di quest’anno, l’impianto ha integrato telecamere di backup nei sistemi di sicurezza delle sue flotte di rimorchiatori di veicoli industriali alimentati (PIV). I PIV vengono utilizzati per consegnare il materiale alla linea di montaggio. Queste telecamere vengono attivate quando il PIV è in retromarcia, consentendo una maggiore visibilità tutt’intorno al veicolo.

Poiché i rimorchiatori PIV spesso trainano più carrelli collegati tra loro, il team ha anche aggiornato i sistemi di collegamento gancio/leva, eliminando un punto di schiacciamento e riducendo la forza necessaria al conducente per aprire il gancio durante la consegna.

Questi aggiornamenti hanno prodotto significativi miglioramenti della sicurezza nella fabbrica di Stellantis, con una riduzione di oltre il 50% del punteggio totale della valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro (JSRA) del PIV, un processo di punteggio del settore che identifica potenziali pericoli e lesioni associati a ogni fase di un’attività lavorativa. Gli aggiornamenti hanno anche ridotto la necessità per gli operatori di scendere dal rimorchiatore di quasi il 100% e hanno ridotto più stiramenti/distorsioni classificati JSRA.

Sono stati inoltre installati sensori di movimento su tutte le porte interne per rilevare il movimento dei pedoni o dei veicoli PIV, attivando luci LED rosse lampeggianti, avvisando sia i pedoni sia gli operatori dei veicoli PIV del potenziale traffico e garantendo così un passaggio sicuro attraverso gli incroci.

Inoltre, la dirigenza di ITP si concentra sulla promozione continua di una cultura della sicurezza attraverso conversazioni quotidiane individuali su benessere, salute e sicurezza con i dipendenti rappresentati, che coprono una vasta gamma di argomenti correlati alla sicurezza. Da agosto 2023, sono state registrate più di 8.000 conversazioni, migliorando la conoscenza della sicurezza in tutto il reparto produttivo e promuovendo il tutoraggio dei dipendenti. L’Indiana Transmission Plant assembla trasmissioni a sei e nove velocità per i veicoli Stellantis.