Stellantis firma un accordo con Westwater Resources per la fornitura di grafite naturale

Westwater Resources, un’azienda specializzata in tecnologie energetiche e grafite naturale per batterie, ha annunciato di aver siglato un importante accordo di fornitura con Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Si intuisce rapidamente perché l’accordo è importante per entrambi; per il primo è l’occasione di collaborare con uno dei leader nella produzione di veicoli elettrici, oltre che essere parte del gruppo Stellantis. La preziosa materia prima, la grafite, d’altronde, segue la strategia di elettrificazione dei marchi in Stellantis.

Secondo i termini dell’accordo, Westwater fornirà materiale anodico in grafite naturale dal suo stabilimento situato vicino a Kellyton, in Alabama. Il materiale arriverà agli impianti di produzione di batterie partner di Stellantis negli Stati Uniti. Nello specifico, FCA si impegna ad acquistare annualmente una quantità di prodotto corrispondente a una percentuale del volume previsto.

“Il contratto con FCA rappresenta un traguardo significativo per Westwater e un passo cruciale per ottenere i finanziamenti necessari alla costruzione della Fase I del nostro impianto di Kellyton”, ha dichiarato Frank Bakker, Presidente e CEO di Westwater Resources. “Siamo onorati di collaborare con uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici al mondo e di supportare FCA nella creazione di una filiera di fornitura statunitense per la grafite naturale”, ha aggiunto Terence Cryan, Presidente Esecutivo di Westwater.

Jon Jacobs, Chief Commercial Officer di Westwater, ha commentato entusiasta l’accordo di fornitura di grafite naturale per Stellantis. “Grazie a questo accordo, Westwater ha ora garantito contratti di prelievo per il 100% della capacità della Fase 1 di Kellyton. Il nostro team ha lavorato intensamente per affermarsi come leader nella fornitura di grafite naturale prodotta negli Stati Uniti. Continueremo a concentrarci sull’assicurare ulteriori accordi di fornitura per il nostro volume espanso della Fase 2”.

Westwater Resources è una società di tecnologie energetiche focalizzata sullo sviluppo di grafite naturale per batterie. Il suo progetto principale è il Kellyton Graphite Processing Plant, impianto attualmente in costruzione nell’Alabama centro-orientale. Inoltre, il Coosa Graphite Deposit di Westwater è il deposito di grafite in scaglie più importante negli Stati Uniti. Questo si estende su 17mila ettari nella contea di Coosa, sempre in Alabama.