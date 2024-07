Stellantis: ecco il nuovo pacchetto di acquisto BEV per i clienti americani

Per facilitare ulteriormente la transizione dei clienti americani all’elettrificazione, Stellantis sta lanciando il suo sito Web Free2move Charge e l’app Free2move Charge mentre l’azienda inizia a lanciare i suoi primi veicoli completamente nuovi e completamente elettrici quest’anno.

Stellantis: i clienti potranno scegliere tra una stazione di ricarica domestica o crediti di ricarica tramite Free2move Charge

“Con i nostri veicoli completamente elettrici che stanno arrivando sul mercato statunitense, a partire dalla Fiat 500e, e la Jeep Wagoneer S e la Dodge Charger Daytona in arrivo a breve, i nostri clienti si renderanno presto conto che i nostri BEV porteranno lo stesso DNA del marchio che i nostri clienti hanno imparato ad amare, ma con l’elettrificazione e la tecnologia di livello successivo”, ha affermato Carlos Zarlenga, COO, Stellantis.

“L’elettrificazione è ad un punto di svolta. Sì, i nostri clienti vedranno guadagni di efficienza, ma sperimenteranno anche incredibili progressi nelle prestazioni, tra cui tecnologia, guida e maneggevolezza, dando ai nostri marchi, come Jeep, maggiori capacità fuoristrada e difendendo la rivendicazione della Dodge Charger come la muscle car più veloce e potente al mondo”.

Zarlenga ha aggiunto: “Con questi progressi, il nostro obiettivo è rendere il processo di ricarica per questi veicoli il più semplice e facile possibile per i nostri proprietari e le nostre opzioni Free2move Charge fungeranno da punto di ingresso per i nostri clienti”.

Il sito Web e l’app Free2move Charge assistono i consumatori prima, durante e dopo il processo di acquisto, istruendoli e aiutandoli a comprendere i veicoli elettrici a batteria (BEV) e le opzioni di ricarica disponibili per loro come nuovi proprietari di BEV. L’app Free2move Charge, disponibile negli Stati Uniti e in Canada, può essere scaricata tramite gli app store di Apple e Google.

“Mentre quest’anno presentiamo i nostri veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti, vogliamo assicurarci che i nostri clienti comprendano facilmente le opzioni di ricarica disponibili per loro prima o al momento dell’acquisto”, ha affermato Mathilde Lheureux, responsabile dell’unità aziendale energia e ricarica. “In parole povere, nell’acquisto di un veicolo elettrico a batteria Stellantis è inclusa la possibilità di scegliere un’unità di ricarica Free2move di livello 2 o crediti di ricarica con un valore di $ 600 da utilizzare presso le stazioni di ricarica in tutto il paese, che sono facilmente identificabili tramite l’app”.

Incluso con l’acquisto di uno Stellantis BEV, i clienti avranno la possibilità di scegliere il Pacchetto Free2move Charge Home, che offre un’unità di ricarica di Livello 2 (del valore di circa $ 600), consentendo ai proprietari di ricaricare il proprio veicolo comodamente da casa. L’app Free2move Charge informerà inoltre i proprietari dei momenti migliori per la ricarica, evitando le tariffe di punta e altro ancora.

Per gli acquirenti di BEV che selezionano crediti di ricarica ($ 600) come parte del loro acquisto BEV, l’app Free2move Charge fornirà ai conducenti le postazioni di ricarica EV più vicine, la cronologia delle ricariche e il saldo dei crediti rimanenti. A casa, in viaggio o per lavoro, l’ecosistema Free2move Charge di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici semplici da usare aiuta i conducenti a rimanere carichi e pronti, ovunque li porti la strada. L’app Free2move Charge può essere scaricata tramite gli app store di Apple e Google .

Il pacchetto Go include $ 600 di crediti di ricarica che possono essere utilizzati presso le stazioni di ricarica pubbliche (caricatori DC e di livello 2) in tutto il paese, che sono facilmente identificabili nell’app. I crediti sono accessibili tramite l’app Free2move Charge, rendendo facile trovare, attivare e pagare tutto in uno.

I clienti Stellantis avranno accesso a oltre 75.000 reti di ricarica negli Stati Uniti, tra cui ChargePoint, Shell Recharge ed EVgo. Inoltre, tramite la joint venture con Ionna. Questa prevede di distribuire un minimo di 30.000 caricabatterie in rete, con le prime stazioni di ricarica previste per l’apertura negli Stati Uniti nel 2024, seguite dal Canada.

I veicoli BEV e PHEV Stellantis sono attualmente dotati della porta di ricarica J1772. L’azienda ha annunciato l’adozione del prossimo connettore di ricarica SAE J3400, a partire da alcuni modelli BEV lanciati in Nord America per l’anno modello 2026.