Stellantis si prepara al lancio di Leapmotor in Corea del Sud

Chosun Biz riporta che i dirigenti di Stellantis in Corea del Sud hanno pianificato di visitare i concessionari locali Jeep e Peugeot alla fine di questo mese. Inoltre, i funzionari dell’azienda si stanno preparando per un viaggio alla sede centrale di Leamotor a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, in Cina. Hangzhou è anche sede di 53 showroom di Leapmotor.

Stellantis potrebbe sfruttare la sua rete di concessionari esistente per aiutare Leapmotor in Corea

Un funzionario di Stellantis in Corea del Sud ha affermato che la società deve “valutare la competitività di Leapmotor International” nel paese e sta studiando quali concessionari sono disposti a vendere i veicoli del marchio cinese. Leapmotor International afferma che ha in programma di entrare nei mercati dell’Asia-Pacifico, ma non specifica in quali.

Leapmotor International inizierà le operazioni con due modelli: la city car T03 e il SUV di medie dimensioni C10. La casa cinese offre la C10 in Cina in varianti puramente elettriche e con autonomia estesa, ma Leapmotor International prevede di vendere solo quest’ultima. La joint venture entrerà nei mercati europei a settembre e si espanderà gradualmente in Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America a partire dal quarto trimestre (ottobre-dicembre).

Stellantis produrrà la T03 nel suo stabilimento di Tychy in Polonia. L’azienda sta conducendo la produzione di prototipi e prevede di passare dalle prove alla fase di produzione di massa a settembre. Secondo un rapporto di Autohome, il vicepresidente delle comunicazioni di Stellantis in Cina ha affermato che può produrre i prodotti Leapmotor in uno qualsiasi dei suoi stabilimenti nel mondo, se economicamente fattibile.

Per compensare la potenziale perdita di affari dovuta alla guerra commerciale con l’Europa , le case automobilistiche cinesi stanno aumentando la loro attenzione su altri mercati asiatici, così come sul Medio Oriente e sull’America Latina. Tuttavia, la Corea del Sud, patria di attori forti come Hyundai e Kia, è dura da conquistare. I marchi nazionali offrono un’ampia gamma di auto sia economiche che di lusso, tra cui una serie di modelli puramente elettrici e, secondo un rapporto del Maeil Business Newspaper, godono di un’elevata quota di mercato di quasi l’80%. Anche BYD e Zeekr hanno in programma di vendere auto in Corea del Sud. Dunque Stellantis potrebbe essere la chiave giusta per il successo di leapmotor nel paese.