Stellantis e GM: l’amministrazione Biden assegnerà loro quasi 1,1 miliardi di dollari per la produzione di auto elettriche

L’amministrazione Biden ha annunciato giovedì che intende assegnare a General Motors e a Stellantis circa 1,1 miliardi di dollari in sovvenzioni per convertire gli impianti esistenti e costruire veicoli elettrici e componenti. Il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha annunciato 1,7 miliardi di dollari in sovvenzioni pianificate per contribuire a finanziare la conversione di 11 impianti “a rischio” in otto stati, al fine di consentire la produzione di 1 milione di veicoli elettrici all’anno, contribuire a mantenere 15.000 posti di lavoro esistenti e crearne 3.000 nuovi.

La Segretaria all’Energia Jennifer Granholm ha dichiarato ai giornalisti che i premi rappresentano un “segno distintivo della strategia industriale dell’amministrazione Biden” e che “modernizzeranno gli storici impianti di produzione automobilistica”. Ha dichiarato che oltre un decennio fa divenne evidente che le case automobilistiche, per abbracciare il futuro, “avevano bisogno di un partner federale, soprattutto per competere con altri paesi che stavano sovvenzionando le loro industrie automobilistiche”, e è questo il motivo principale dietro a questo massiccio investimento.

I premi sono destinati agli stabilimenti situati in Michigan, Ohio, Pennsylvania, Georgia, Illinois, Indiana, Maryland e Virginia, molti dei quali saranno cruciali per le elezioni presidenziali di novembre. Il presidente Joe Biden ha spinto le case automobilistiche statunitensi a aumentare la produzione di veicoli elettrici, ha introdotto nuovi incentivi fiscali e ha finanziato lo sviluppo di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, gli enti regolatori hanno introdotto normative più rigide sulle emissioni, il che dovrebbe stimolare ulteriormente le vendite di veicoli elettrici.

Donald Trump ha duramente criticato le politiche di Biden sui veicoli elettrici e ha giurato di annullarle se entrerà in carica. La Casa Bianca sta corteggiando i lavoratori sindacalizzati negli stati chiave in bilico e sta cercando di rassicurare i lavoratori dell’auto che i veicoli elettrici non costeranno posti di lavoro.

La General Motors riceverà 500 milioni di dollari per convertire il suo stabilimento di assemblaggio Lansing Grand River nel Michigan in veicoli elettrici in una data futura non specificata. La GM ha affermato che effettuerà un proprio investimento non specificato per produrre veicoli elettrici, ma ha affermato che lo stabilimento continuerà a produrre le Cadillac CT4 e CT5.

A ottobre, Stellantis ha accettato di costruire un nuovo stabilimento per batterie da 3,2 miliardi di dollari e di investire 1,5 miliardi di dollari in una nuova fabbrica di camion di medie dimensioni a Belvidere, nell’Illinois, nell’ambito di un nuovo contratto sindacale, un progetto pubblicizzato da Biden.

Il Dipartimento dell’Energia (DOE) prevede di assegnare a Stellantis 334,8 milioni di dollari per convertire l’impianto di assemblaggio chiuso di Belvidere in un centro per la produzione di veicoli elettrici, e 250 milioni di dollari per convertire l’impianto di trasmissione di Indiana a Kokomo per la produzione di componenti per veicoli elettrici. Stellantis ha dichiarato che questi finanziamenti sono “un passo importante per continuare ad ampliare la nostra offerta di veicoli elettrici”. Inoltre, Hyundai Mobis, un fornitore di Stellantis in Ohio, riceverà 32 milioni di dollari per produrre componenti ibridi plug-in e pacchi batteria.

Altri premi includono 89 milioni di dollari ad Harley-Davidson per espandere il suo stabilimento di York, Pennsylvania, per la produzione di motociclette elettriche; 80 milioni di dollari a Blue Bird per convertire un ex stabilimento in Georgia per costruire autobus scolastici elettrici; e 75 milioni di dollari alla società di motori Cummins per convertire parte di uno stabilimento esistente in Indiana per produrre componenti a emissioni zero e sistemi di propulsione elettrica.

Il Dipartimento dell’Energia prevede inoltre di stanziare 208 milioni di dollari per il Gruppo Volvo per l’ammodernamento degli stabilimenti in Maryland, Virginia e Pennsylvania, al fine di aumentare la capacità produttiva di veicoli elettrici, e 157 milioni di dollari per ZF North America per convertire parte del suo stabilimento di Marysville, nel Michigan, alla produzione di componenti per veicoli elettrici. Il DOE deve ancora completare le negoziazioni con le aziende sulle tappe fondamentali e altri requisiti e completare le revisioni ambientali prima che le assegnazioni siano finalizzate.