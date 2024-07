Stellantis darà più spazio a Fiat e Citroen in Austria per sviluppare e rafforzare la propria crescita

A partire da luglio 2024, Stellantis Austria stabilirà nuove priorità e rafforzerà i marchi Citroen e Fiat. Entrambi i marchi riceveranno una gestione indipendente in Austria. Ciò offre ai marchi più spazio per sviluppare e rafforzare la propria crescita.

Per Stellantis Austria Stephanie Haider assumerà con effetto immediato la gestione del marchio Citroen in qualità di amministratore delegato. Con la sua vasta esperienza transfrontaliera nel marketing e nella vendita al dettaglio, rafforzerà ulteriormente Citroën in Austria, preparerà i prossimi lanci di modelli della nuova C3 e della C3 Aircross e garantirà il successo sul mercato dei nuovi prodotti. Haider era precedentemente responsabile del marketing di Citroen in Austria.

Fiat ottiene una nuova leadership con Christian Bley come amministratore delegato. Bley preparerà, tra le altre cose, il lancio sul mercato della nuova Grande Panda, che celebrerà la sua anteprima mondiale l’11 luglio e sarà presto esposta in Austria. La Grande Panda è il nuovo modello che preannuncia un fondamentale rinnovamento della gamma automobilistica Fiat. Fino ad oggi Christian Bley è stato responsabile dell’attività post-vendita di tutti i marchi in Austria.

Sempre a proposito di Stellantis, Leapmotor International lancerà presto nuovi veicoli elettrici in Austria. Christian Bley coordinerà l’ingresso sul mercato di Leapmotor, nonché tutte le questioni relative allo sviluppo del marchio, della rete di concessionari e al lancio sul mercato dei nuovi veicoli.

In qualità di Direttore Ricambi e Servizi, Sebastian Habock sarà presto responsabile delle attività post-vendita multimarca per dieci marchi. Adotterà tutte le misure necessarie per l’integrazione del nuovo marchio di veicoli elettrici Leapmotor e più tardi nel 2025 anche del tradizionale marchio Lancia nell’organizzazione post-vendita. Habock in precedenza era responsabile dei marchi Citroen e Fiat.

Markus Wildeis, amministratore delegato di Stellantis Austria, ha dichiarato: “Stiamo facendo il passo successivo in Austria per rafforzare i nostri marchi e dare loro più spazio per svilupparsi. Allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’arrivo di nuovi marchi automobilistici. Con gli esperti di vendita e marketing Stephanie Haider, Christian Bley e Sebastian Habock abbiamo nel team manager di grande esperienza e successo che ora stanno impostando il prossimo corso per Citroen, Fiat e nel vasto settore post-vendita e stanno preparando il arrivo dei nuovi marchi diventano. Con il nuovo marchio elettrico Leapmotor arriva in Austria un altro marchio di veicoli elettrici nuovi e attraenti. Desidero ringraziare tutti per l’instancabile impegno dimostrato finora e guardare insieme al futuro” ha concluso il numero uno di Stellantis in Austria.