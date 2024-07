Stellantis rafforza il suo impegno in Portogallo e avvia la produzione di veicoli elettrici a Mangualde

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha segnato oggi una giornata storica per il centro di produzione di Stellantis Mangualde e per l’industria portoghese. L’unità di Mangualde è diventata la prima fabbrica in Portogallo a produrre su larga scala veicoli passeggeri e commerciali leggeri elettrici a batteria, con i primi modelli completamente elettrici che lasciano le sue catene di montaggio. Lo stabilimento portoghese di Mangualde garantirà la produzione di otto modelli 100% elettrici nelle versioni Passenger e Light Commercial di Citroën ë-Berlingo ed ë-Berlingo Van, Peugeot E-Partner ed E-Rifter, Fiat e-Doblò e Opel Combo modelli e per i mercati nazionali ed esteri.

Il Centro di produzione Stellantis Mangualde diventa la prima fabbrica in Portogallo a produrre veicoli elettrici

Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, il Ministro dell’Economia, Pedro Reis e la Segretaria di Stato per la Salute, Ana Margarida Povo, sono stati testimoni di questo momento che ha diversi significati importanti. Per il futuro della Fabbrica di Mangualde, per la mobilità sostenibile in Portogallo, per l’economia, il Prodotto Interno Lordo e le esportazioni portoghesi, così come per l’occupazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e industriale della regione.

“Questa giornata rappresenta un indescrivibile motivo di orgoglio per tutti noi di Stellantis e soprattutto per tutti coloro che lavorano con noi qui a Mangualde. Stiamo assistendo ad una svolta molto importante per questa unità produttiva, che ha saputo essere all’avanguardia in termini di innovazione. Una nuova gamma di otto veicoli elettrici “made in” Portogallo sarà presto sulle strade. Questa è la nostra visione per il futuro dell’industria automobilistica e oggi riveliamo, qui, un’ulteriore prova che è possibile realizzare i nostri progetti più ambiziosi, in modo sostenibile ed economicamente fattibile, mettendo i migliori prodotti al servizio dei clienti. Continuiamo verso la decarbonizzazione, fornendo una mobilità sicura, accessibile e rispettosa dell’ambiente per proteggere le prossime generazioni”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis.

“Mangualde è un’unità con radici portoghesi, con più di sessant’anni di storia, qui, in terra portoghese. Ciò a cui assistiamo oggi è l’affermazione di una vasta squadra di Mangualde, parte di uno dei più grandi gruppi industriali del mondo, guidato da un portoghese, Carlos Tavares. Questo dovrebbe riempirci di orgoglio e servire da esempio su scala globale. Questa fabbrica, che è una delle tre migliori al mondo in termini di requisiti di qualità e innovazione più esigenti, dispone di un team eccellente che si è impegnato e non solo ha raggiunto, ma ha superato l’obiettivo iniziale di avviare la produzione di veicoli elettrici. inizialmente previsto per il 2025″.

“D’altronde Mangualde è un passo avanti anche in termini di sostenibilità ambientale e raggiungerà l’obiettivo del 50% di autonomia energetica l’anno prossimo. Oltre all’aspetto economico e industriale, Stellantis Portugal ha compiuto anche un enorme passo sociale essendo stata scelta per fornire 719 veicoli elettrici e senza emissioni che serviranno il servizio sanitario nazionale. In fin dei conti, da qui non possiamo che trarre buoni esempi “, ha dichiarato Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pedro Reis, ministro dell’Economia, afferma: “Vedo Mangualde come tutto ciò che dovrebbe essere l’economia portoghese. Qui vedo talento e tecnologia di livello mondiale. L’esempio che Stellantis ci fa qui a Mangualde rappresenta tutto ciò che dovremmo replicare in tutti gli altri settori. Si tratta di un progetto orientato all’export e, di conseguenza, rivolto al futuro. Inoltre, integra l’intera catena del valore e della tecnologia. Questo è senza dubbio un progetto che dovrebbe servire da esempio. Qui a Mangualde stiamo dando sostenibilità alla nostra economia. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno”.

Con il sostegno del Governo e con un investimento globale di 119 milioni di euro del Recovery and Resilience Plan (PRR) , in poco più di un anno è stata inaugurata 62 anni fa la fabbrica nel cuore di Beira Interior, e i Models la cui produzione inizia ora a diventare un fiore all’occhiello per la mobilità elettrica sostenibile in Portogallo .

Il 31 marzo 2023, Carlos Tavares ha annunciato la produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV) per l’inizio del 2025. Questo obiettivo è stato raggiunto in anticipo e, in questo momento, l’assemblaggio di veicoli elettrici è già in corso a Mangualde, iniziando la serie la produzione inizia ad ottobre.

Stellantis Mangualde ha guidato una delle agende di mobilitazione per l’innovazione aziendale con il progetto “GreenAuto”, che riunisce un consorzio di 37 entità partner e rappresenta un investimento congiunto di 119 milioni di euro. Tra le varie modifiche e aggiornamenti apportati, lo stabilimento di Mangualde ha subito significative trasformazioni nella sua zona industriale, con nuove strutture per l’area assemblaggio e anche per le ferramenta.

Tra i vari investimenti effettuati spicca la realizzazione di una nuova linea di assemblaggio batterie, che ha favorito il completo ammodernamento di un’area di oltre 800 mq, dove vengono assemblate tutte le batterie per veicoli elettrici prodotte a Mangualde. Questa nuova zona, implementata nel settore dell’assemblaggio, ha consentito la creazione di 63 nuovi posti di lavoro, tutti i dipendenti che operano in questi nuovi posti di lavoro hanno ricevuto – insieme al restante team tecnico – una formazione specifica, aumentando così le loro competenze.

Va ricordato che l’elettrificazione in questo Centro di Produzione contribuisce al perseguimento degli ambiziosi obiettivi definiti nel piano strategico “Dare Forward 2030” di Stellantis , tra cui quello di diventare leader indiscusso nell’elettrificazione e leader mondiale nel business dei veicoli commerciali attraverso il suo programma senza precedenti “ iniziativa Pro One”.

Nella prima metà dell’anno Stellantis ha guidato il mercato automobilistico portoghese con una quota di mercato del 27% ed è stato anche leader indiscusso nella vendita di veicoli commerciali leggeri con il 44% del mercato. Questo successo è dovuto alla qualità, all’affidabilità e all’adattabilità dei diversi modelli alle diverse esigenze dei clienti.

Il piano strategico ” Dare Forward 2030″ di Stellantis prevede inoltre una drastica riduzione della metà delle emissioni di CO2 entro il 2030, rispetto ai parametri del 2021, e la neutralità del carbonio entro il 2038. Mangualde si inserisce in questo percorso che Stellantis ha delineato e che prevede di guidare la decarbonizzazione in l’industria automobilistica.

Lo stabilimento di Mangualde ha già pienamente operativo il suo parco fotovoltaico, composto da 6.370 pannelli fotovoltaici, che hanno la capacità di soddisfare il 32% del fabbisogno annuale di energia elettrica dello stabilimento . Questo grande progetto eviterà 2.500 tonnellate di emissioni annuali di CO 2 , equivalenti alla cattura di CO 2 da parte di circa 16.000 alberi. L’obiettivo a medio termine è raggiungere il 50% di autonomia energetica entro la fine del 2025. Ciò deriverà anche da progetti nel settore della produzione e dello stoccaggio di energia verde, che implicano anche la decarbonizzazione dell’intera catena del valore.