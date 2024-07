Stellantis annuncia in Germania importante nomina

A partire dal 1 settembre, Pascal Martens (54 anni) assumerà la direzione della direzione post-vendita presso Stellantis in Germania. Succede a Davide Ivac, che assumerà anche la gestione del reparto post-vendita di Stellantis in Italia. Thomas Steffens (41) sarà il nuovo direttore dei veicoli commerciali leggeri in Germania, succedendo a Pascal Martens.

“Siamo lieti di poter affidare questo compito a Pascal Martens, un manager con una vasta esperienza nel post-vendita internazionale. Ha dimostrato di saper gestire con successo una divisione multimarca ottenendo ottimi risultati nel settore dei veicoli commerciali leggeri in Germania. Si lascia alle spalle un campo coltivato, dove siamo già i numeri 1 da diversi mesi”, ha affermato Lars Bialkowski, responsabile di Stellantis in Germania. “È inoltre con grande piacere che diamo il benvenuto nel team a Thomas Steffens, un altro vero professionista delle vendite, che ha maturato molta esperienza nelle vendite automobilistiche negli ultimi anni e si inserisce perfettamente anche nell’organizzazione Stellantis. Auguro a entrambi tanto successo nei loro nuovi compiti”.

Bialkowski ha aggiunto: “I miei ringraziamenti vanno a Davide Ivac, che ha messo su solide basi l’area aftersales di Stellantis in Germania ed è stato in grado di riunire con successo questa vasta area. Sono molto contento che Davide ora lavorerà nello stesso ruolo nel suo paese d’origine, l’Italia”.

Pascal Martens ha iniziato la sua carriera nel 1994 presso la General Motors in Portogallo. Le altre posizioni del manager multilingue includevano Belgio, Paesi Bassi, Italia, Russia e Germania. Dal 2016 lavora presso Opel a Rüsselsheim come Direttore delle vendite, dell’assistenza clienti e del post-vendita per l’Europa e come Direttore dei veicoli commerciali leggeri Opel/Vauxhall. Dal 2021 Martens è responsabile della divisione veicoli commerciali leggeri di Stellantis Germany GmbH.

Thomas Steffens ha ricoperto diversi incarichi presso il Gruppo Renault dal 2018, dove, tra le altre cose, è stato responsabile delle attività di Renault Retail in Germania in qualità di Direttore Vendite New Cars & Fleet. Nel 2022 Steffens ha assunto il ruolo di Direttore Vendite del marchio Dacia per il mercato tedesco e ora si trasferisce al Gruppo Stellantis.