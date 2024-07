Citroën entra nella top 5 del mercato spagnolo a giugno

Citroën consolida le sue posizioni e guadagna terreno nel mercato spagnolo, come dimostrano i risultati di giugno, mese in cui ha immatricolato 7.359 veicoli (autovetture e veicoli commerciali) nel nostro Paese, che rappresentano una quota di mercato del 6,1 per cento e il quinto posto in classifica. Il Double Chevron cresce dell’11 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, in un mercato che cresce del 3 per cento.

Per quanto riguarda il dato cumulato della prima metà del 2024, la Marca conta 35.654 immatricolazioni, pari al 5,7 per cento del mercato spagnolo di autovetture e veicoli commerciali e colloca Citroën al sesto posto, alla ricerca della Top 5. Questi numeri sono stati raggiunti grazie al buon andamento dell’intera gamma, in particolare della Citroën C3 che, con 2.056 immatricolazioni, è il quinto modello più venduto nel mese di giugno. Nella prima metà dell’anno la compatta Double Chevron conta 10.788 immatricolazioni.

Nella gamma “Made in Spain” della Marca, la Citroën C4 è leader nella sua categoria, le berline del segmento C, tra gennaio e giugno, con 6.458 unità immatricolate. Per quanto riguarda la sua versione elettrica, la Citroën ë-C4, entra nella Top 10 delle autovetture elettriche più vendute quest’anno. Nel mercato 100 per cento elettrico, Citroën è leader nei veicoli commerciali con una quota del 16,9 per cento, grazie a una delle gamme più complete e adatte alle esigenze di flotte, aziende e professionisti.

In termini di vendite di veicoli commerciali nel loro insieme, il Double Chevrón, con 9.890 unità immatricolate cumulativamente e una quota di mercato dell’11,5 per cento, ha realizzato una crescita del 19% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Prodotto a Vigo, il Berlingo è il secondo veicolo commerciale più immatricolato nella prima metà dell’anno, con 5.918 unità tra le versioni termiche ed elettriche. Per quanto riguarda i quadricicli elettrici, la Citroën Ami, che sta rinnovando la sua gamma, guida la categoria con 230 immatricolazioni quest’anno.