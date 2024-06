Alfa Romeo Codalunga: ecco la super car che potrebbe diventare realtà

Alfa Romeo Codalunga è il nome di un progetto digitale realizzato da Leonardo Di Trapani un designer che in passato ha lavorato come stagista presso la casa automobilistica del Biscione. Questa super car immaginaria secondo alcuni avrebbe le carte in regola per diventare un modello vero e proprio da lanciare sul mercato. Purtroppo però al momento tra i piani ufficiali di Alfa Romeo non è previsto un modello di questo tipo anche se come abbiamo detto in numerose altre occasioni le cose in futuro potrebbero cambiare. Molto dipenderà da come andranno le cose per lo storico marchio milanese ed in particolare per quanto concerne le vendite dei nuovi modelli lanciati in questi anni.

Alfa Romeo Codalunga: in futuro la gamma del Biscione accoglierà anche un modello di questo tipo?

Alfa Romeo Codalunga mostra uno stile inedito che presenta degli elementi di design della nuova 33 Stradale e anche della vecchia 8C. Ora come ora l’unica auto che in parte potrebbe avvicinarsi nello stile a questo render tra quelle previste dal Biscione è la futura Alfa Romeo Giulia che debutterà nella primavera del 2026 e che come vi abbiamo detto in molte occasioni sarà una berlina coupè con la coda tronca e l’aspetto molto sportivo. Ovviamente la somiglianza tra queste due auto sarà solo vaga dato che comunque la nuova Giulia sarà pur sempre una berlina di segmento D.

Ovviamente la speranza di molti tra i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione è quello di vedere in futuro nella gamma del Biscione auto come questa Alfa Romeo Codalunga. Prima però bisognerà rendere il brand sempre più redditizio grazie ai nuovi modelli come Tonale, Junior e le nuove Stelvio e Giulia che vedremo rispettivamente nel 2026 e nel 2027. Queste auto avranno il compito di rendere Alfa Romeo un brand premium globale capace di fare sempre più utili. Se ciò si verificherà allora è certo che ne vedremo delle belle come anticipato del resto dallo stesso numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.