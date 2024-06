Stellantis: si dimette il vicepresidente della divisione Intelligenza Artificiale, Algoritmi e Machine Learning

Berta Rodriguez-Hervas, vicepresidente delle operazioni di intelligenza artificiale, algoritmi e machine learning di Stellantis, si è dimessa dalla casa automobilistica. Lei è l’ultima di una serie di dirigenti di alto livello a lasciare Stellantis. Un portavoce dell’azienda ha confermato la sua partenza e ha dichiarato che Rodriguez-Hervas ha deciso di perseguire una nuova opportunità.

Altro addio in casa Stellantis: se ne va anche il vicepresidente delle operazioni di intelligenza artificiale, algoritmi e machine learning

Secondo il suo profilo LinkedIn, Rodriguez-Hervas è entrata a far parte di Stellantis nel gennaio 2022 dal produttore di chip per computer Nvidia. In un video pubblicato dalla società lo scorso anno, Rodriguez-Hervas ha descritto Stellantis come il “giusto mix tra tradizione e innovazione”. Ha anche lavorato per Tesla Inc. sulla sua tecnologia di assistenza alla guida con pilota automatico. È stata ricercatrice di dottorato presso Mercedes-Benz nel suo gruppo di ricerca sulla sicurezza, dove si è concentrata sull’apprendimento automatico e sui sistemi radar.

Stellantis “mantiene un’elevata densità di talenti e rimaniamo impegnati nello sviluppo dei talenti e nella pianificazione della successione durante tutto l’anno per garantire la continuità”, ha affermato il portavoce in una dichiarazione ad Automotive News. “Il nostro forte team è ben attrezzato per continuare l’eccellente lavoro svolto finora”.

Secondo il portavoce, Stellantis prevede che le sue piattaforme tecnologiche di prossima generazione, tra cui STLA AutoDrive, STLA Brain e STLA SmartCockpit, saranno pronte entro la fine del 2024. Rodriguez-Hervas ha dettagliato il sistema AutoDrive il 12 giugno durante una demo del software al il terreno di prova della casa automobilistica a Chelsea, Michigan.

Stellantis afferma che AutoDrive “sfrutta le capacità di STLA Brain e STLA SmartCockpit per fornire una tecnologia del sistema di assistenza alla guida avanzato utile e continuamente aggiornata che è intuitiva, robusta e ispira fiducia al conducente.”