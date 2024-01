Stellantis presenta il primo cockpit virtuale al mondo

Stellantis ha raggiunto un traguardo significativo nel settore automotive, presentando la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo. Questo sviluppo rivoluzionario fa parte del Virtual Engineering Workbench (VEW), un sistema progettato dal gruppo automobilistico italo-francese per ottimizzare il processo di sviluppo dell’infotainment, riducendo i tempi fino a 100 volte rispetto ai metodi tradizionali.

La nuova piattaforma si basa sul QNX Hypervisor in the Cloud di BlackBerry, attualmente disponibile in accesso anticipato su AWS Marketplace. Questo strumento si inserisce nella gamma QNX Accelerate basata sul cloud, permettendo al colosso italo-francese di creare versioni virtuali realistiche dei comandi e sistemi di un’auto, operativi esattamente come in un veicolo reale, ma senza necessità di modificare il software principale.

Stellantis: al CES 2024 debutta la prima piattaforma di cockpit virtuale al mondo

L’impiego di QNX Hypervisor tramite AWS Marketplace consente a Stellantis di utilizzare un ambiente cloud per simulare un cockpit virtuale ad altissime prestazioni (HPC). Questo ambiente, primo nel suo genere, è stato progettato per lo sviluppo di applicazioni integrate a criticità mista e multi-OS.

Include QNX Hypervisor Amazon Machine Images (AMIs) e interfacce hardware conformi allo standard industriale VirtIO Trout v1.2, che garantiscono una minima differenza nell’esecuzione dei sistemi basati su QNX Hypervisor in ambiente cloud rispetto all’hardware reale.

Questo passo avanti è fondamentale per il gruppo automobilistico, che punta a offrire una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile, come delineato nel piano strategico Dare Forward 2030.

Il software è il fulcro delle piattaforme tecnologiche STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive di Stellantis, tutte basate sull’intelligenza artificiale (AI). La collaborazione con AWS, iniziata nel 2022, ha portato allo sviluppo del VEW, con AWS come provider cloud preferito.

L’approccio software-driven e l’uso di QNX Hypervisor nel cloud permettono al gruppo automobilistico di accelerare le sessioni di feedback con i clienti e apportare modifiche in tempo reale, ottimizzando l’esperienza del guidatore.

Questo sistema di feedback in tempo reale, supportato da un sistema di accesso a bassa latenza al cloud, consente di raccogliere preziosi suggerimenti dai clienti e dagli sviluppatori per il miglioramento delle funzioni e applicazioni di infotainment.

Infine, la nuova tecnologia di Stellantis verrà presentata in una dimostrazione non brandizzata al Consumer Electronics Show (CES) 2024 di Las Vegas, che si tiene fino al 12 gennaio presso il Las Vegas Convention Center. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino questa innovazione presso lo stand BlackBerry (n°4224 nella West Hall).