Stellantis si prepara a importanti tagli di posti di lavoro in Nord America

Nelle scorse ore il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha annunciato un’ampia iniziativa di riduzione dei costi che riguarda le attività del gruppo in Nord America, con un focus significativo sulla sede centrale di Auburn Hills. Questo sforzo di ristrutturazione, rivelato alla riunione degli investitori della scorsa settimana, segna un punto cruciale poiché Stellantis cerca di migliorare la sua competitività globale, in particolare contro le case automobilistiche cinesi.

Stellantis annuncia che procederà a importanti tagli di posti di lavoro negli USA per rimanere competitiva

L’edificio di Auburn Hills, simbolo iconico del successo dell’ex gruppo Chrysler, potrebbe presto assistere ad una drastica trasformazione. Costruita con i profitti del rivoluzionario minivan dal leggendario dirigente Lee Iacocca, la torre si trova ora ad affrontare un futuro incerto. Il programma di riduzione dei costi di Carlos Tavares mira direttamente a questo punto di riferimento, indicando potenziali perdite di posti di lavoro e un cambiamento nelle dinamiche operative.

“Abbiamo almeno due stabilimenti che necessitano di un rinnovamento significativo, almeno due”, ha sottolineato Tavares, accennando a implicazioni più ampie oltre la torre degli uffici. I gestori degli stabilimenti europei saranno impiegati per snellire le operazioni, sottolineando la gravità della situazione. Questa azione decisiva mira ad affrontare le inefficienze e ad allineare l’azienda alla sua “strategia EV first”.

WDIV Local 4, un importante organo di informazione di Detroit, ha riferito di speculazioni in corso sui licenziamenti di Stellantis ad Auburn Hills, e l’analista automobilistico John McElroy ha confermato questi timori. “Il vecchio Chrysler Group come lo conosciamo ad Auburn Hills sarà solo l’ombra di se stesso nel giro di un paio d’anni”, ha osservato McElroy, prevedendo significative perdite di posti di lavoro che potrebbero avere un impatto su migliaia di lavoratori.

Questa ristrutturazione non solo mette a rischio posti di lavoro, ma simboleggia anche un cambiamento nella filosofia operativa di Stellantis. L’esternalizzazione dei ruoli di ingegneria in paesi con un costo del lavoro più basso riflette una tendenza più ampia alla globalizzazione all’interno dell’azienda. La torre di Auburn Hills, un tempo piena di attività, probabilmente verrà venduta, proprio come lo era a suo tempo il Renaissance Center.

“La torre sarà quasi senza dubbio in vendita”, ha osservato McElroy. “Stellantis non ha più bisogno di tutto quello spazio in ufficio.” Questo sentimento fa eco a un riallineamento strategico in cui la collaborazione digitale e l’outsourcing internazionale hanno la precedenza rispetto alle tradizionali strutture d’ufficio.

La transizione di Stellantis dalle sue radici americane a un’entità più globale significa un cambiamento epocale per i Big-3 di Detroit. McElroy ha catturato succintamente questa evoluzione, affermando: “Stellantis non è più un’azienda americana; è una compagnia straniera.” Questa ridefinizione sfida il panorama tradizionale dell’industria automobilistica nordamericana e segnala una nuova era in cui le strategie globali e l’efficienza dei costi dettano le decisioni operative.

Mentre il colosso automobilistico si prepara a questi cambiamenti trasformativi, l’impatto sulla forza lavoro di Detroit e sull’industria in generale non può essere sopravvalutato. Con i licenziamenti che potrebbero iniziare già a luglio, i prossimi mesi saranno cruciali nel rimodellare la presenza e l’influenza di Stellantis in Nord America. Per molti dipendenti, in particolare quelli di Auburn Hills, questo segna la fine di un’era e l’inizio di una transizione impegnativa.