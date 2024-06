Stellantis richiama gli ingegneri in ufficio per “accelerare” il lavoro

Stellantis, che un tempo si aspettava che la maggior parte dei dipendenti lavorasse da remoto nel tentativo di ridurre i costi, ha richiamato in ufficio i suoi ingegneri automobilistici. “È impossibile progettare veicoli a distanza”, ha detto a Bloomberg News Ned Curic, che supervisiona i dipartimenti di ingegneria e tecnologia del gruppo automobilistico. “Bisogna riunire le persone. Devi fare sessioni di progettazione, sessioni di ingegneria e accumuli insieme. Ci aiuta ad accelerare una serie di progetti”.

Stellantis cambia idea e richiama in ufficio i suoi ingegneri dopo averli spinti a lavorare da remoto

Da gennaio, gli ingegneri lavorano nelle strutture Stellantis almeno tre giorni alla settimana, ha detto Curic. Quando viene presentata una nuova auto, come il SUV elettrico Jeep Wagoneer S, alcuni lavorano fino a sei giorni la settimana. La casa automobilistica che gestisce marchi come Chyrsler e Ram, ha lanciato un’iniziativa di lavoro ibrido nel 2021, con l’obiettivo di far sì che la maggior parte dei dipendenti stipendiati trascorra la maggior parte del proprio tempo fuori dall’ufficio.

Successivamente, anche se altre aziende richiedevano al personale di lavorare di persona più spesso, Stellantis ha reso permanente la sua politica di lavoro a distanza per i dipendenti non appartenenti alla catena di montaggio. Anche il CEO Carlos Tavares lavora circa una settimana al mese dalla sua casa in Portogallo, riferisce Bloomberg.

Questa nuova politica di Stellantis per il lavoro a distanza rende l’azienda più in linea con quanto previsto dalla rivale General Motors. La casa automobilistica di Detroit a gennaio ha iniziato a imporre che i dipendenti stipendiati che lavorano entro 50 miglia da un ufficio lavorino di persona almeno tre giorni alla settimana. GM impiega circa 43.500 lavoratori dipendenti negli Stati Uniti, la maggior parte dei quali nel Michigan.rni in ufficio. Stellantis impiega circa 15.000 ingegneri nelle sue operazioni globali.

Nel 2021, Ford Motor ha concesso permanentemente a circa 30.000 lavoratori la possibilità di lavorare da remoto, consentendo loro di rimanere a casa. L’azienda richiede che i lavoratori vengano in ufficio solo per riunioni di gruppo e attività di team building che favoriscono maggiormente la presenza di persona.