Stellantis potrebbe spostare parte della produzione cinese di veicoli elettrici in Europa

Stellantis starebbe considerando di trasferire la produzione di alcuni veicoli Leapmotor in Europa, in risposta alle nuove tariffe sull’importazione di veicoli elettrici. Se i dazi dovessero essere applicati, i partner che inizieranno le vendite in Europa da settembre potrebbero anticipare il trasferimento dell’assemblaggio dei modelli Leapmotor negli impianti europei di Stellantis per evitare costi aggiuntivi, come indicato dall’amministratore delegato Carlos Tavares. In precedenza, era stato annunciato che la produzione di veicoli elettrici si sarebbe spostata fuori dalla Cina, anche a causa dell’intensificarsi delle tensioni commerciali internazionali.

Per aggirare i dazi contro le auto cinesi Stellantis potrebbe spostare la produzione di alcuni modelli in Europa

L’iniziativa di Stellantis si rivolge agli acquirenti del mercato di massa con almeno sei nuovi modelli entro il 2027. Questa settimana l’Unione Europea ha notificato alle case automobilistiche tra cui BYD, Geely e SAIC, proprietaria di MG, ulteriori prelievi sulle importazioni di veicoli elettrici dopo aver scoperto che i produttori avevano ricevuto sussidi statali che violavano le regole commerciali. La decisione ha suscitato un forte rimprovero da parte della Cina e ha preannunciato misure di ritorsione.

Il livello tariffario, oltre all’attuale tariffa del 10%, varierà a seconda del grado di collaborazione delle singole case automobilistiche con l’indagine. BYD Co. pagherà un ulteriore 17,4 per cento mentre la tariffa di SAIC Motor è al 38,1 per cento. Gli altri produttori riceveranno un prelievo medio ponderato.

Potrebbero esserci anche dei cambiamenti lungo il percorso. Funzionari tedeschi hanno segnalato che il governo sta lavorando per impedire o almeno ammorbidire l’entrata in vigore delle tariffe, sostenendo che l’escalation delle tensioni commerciali farà più male che bene. I dazi provvisori dell’UE sono previsti a partire dal 4 luglio prima di essere ufficialmente implementati a novembre. Dunque Stellantis potrebbe risolvere così il problema.

Leapmotor

Il mese scorso, Stellantis aveva già affermato che il suo stabilimento a Tychy in Polonia, che attualmente produce Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger e Fiat 600, potrebbe essere un potenziale sito in cui potrebbero essere costruiti veicoli Leapmotor, aveva affermato all’epoca il CEO Carlos Tavares.