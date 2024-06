Stellantis presenta in anteprima mondiale diversi prodotti della sua strategia software

Stellantis migliora l’esperienza di mobilità per i proprietari di veicoli, clienti individuali e professionali, dei suoi 14 marchi iconici. Questo miglioramento è reso possibile da un flusso costante di nuove funzionalità connesse. Questo sforzo ha anche contribuito ad aumentare i ricavi ad alto margine derivanti da software e servizi connessi, che sono cresciuti di 2,5 volte dal 2021. Nello stesso periodo, il numero di abbonati in tutto il mondo ha raggiunto i 5 milioni.

Lancio di nuovi prodotti software e funzioni connesse per veicoli esistenti e nuovi dei marchi Stellantis

Inoltre, la flotta di auto monetizzabili è cresciuta del 15% raggiungendo 13,8 milioni di veicoli e Stellantis ha fornito oltre 94 milioni di aggiornamenti over-the-air (OTA) nel 2023, aggiungendo o migliorando funzionalità sui suoi veicoli esistenti.

Questi risultati hanno aperto la strada al prossimo capitolo dello sviluppo del software Stellantis, con l’uso di strumenti di progettazione e test basati su cloud, incluso l’innovativo Virtual Engineering Workbench, progettato per ridefinire la velocità di sviluppo, la qualità e l’implementazione del software automobilistico. Sviluppate internamente e in collaborazione con una selezione di partner strategici, le soluzioni Software permettono di offrire funzionalità di nuova generazione per i futuri veicoli a marchio Stellantis così come per quelli già in circolazione.

“In poco più di due anni abbiamo compiuto un passo decisivo, passando dalla mentalità tradizionale di un produttore di automobili a un approccio più simile a quello di una start-up, con particolare attenzione alla velocità e allo sviluppo delle nostre capacità di creazione di software. Ciò ci offre flessibilità essenziale e un chiaro vantaggio competitivo per il futuro”, ha affermato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Stiamo ora passando alla fase successiva, l’implementazione, compreso il lancio dell’integrazione delle nostre piattaforme tecnologiche basate sull’intelligenza artificiale: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive. »

Stellantis ha sviluppato capacità di sviluppo interne per il proprio software e sfrutta la propria presenza globale di hub di sviluppo tecnologico attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per creare e personalizzare prodotti software per ciascuna delle piattaforme di veicoli dell’azienda.

STLA Brain: l’architettura principale offre funzionalità potenti, accesso centralizzato a sensori e controlli per prestazioni in tempo reale delle funzionalità e aggiornamenti via etere. Aiuta a ridurre la complessità dimezzando il numero di unità di controllo elettronico (ECU) per veicolo a circa 60 ECU. Le nuove funzionalità possono essere sviluppate internamente in meno di sei mesi, un quarto del tempo richiesto per il processo attuale. L’implementazione tecnologica è prevista entro la fine del 2024, con l’integrazione nei veicoli entro il 2025.

STLA SmartCockpit: la piattaforma apre la strada a una nuova generazione di personalizzazione e funzionalità di connessione basate sull’apprendimento automatico e sull’intelligenza artificiale, per un’esperienza perfettamente integrata nella vita digitale degli utenti. L’enfasi sui menu semplificati, che richiedono meno clic per rispondere alle richieste degli utenti, migliora significativamente la facilità d’uso. Le esperienze basate sull’intelligenza artificiale offrono agli occupanti dei veicoli più opzioni per navigazione, contenuti multimediali, clima, illuminazione e funzionalità avanzate. Il sistema è costruito attorno a un profilo digitale personale che conosce le tue preferenze e ti accompagna in ogni veicolo del marchio Stellantis. L’implementazione tecnologica di STLA SmartCockpit è prevista entro la fine del 2024 con una prima integrazione in un veicolo Stellantis per il 2025.

STLA AutoDrive: questo sistema ottimizza le capacità di STLA Brain e STLA SmartCockpit per fornire sistemi di assistenza alla guida (ADAS) utili e continuamente aggiornati che sono intuitivi, affidabili e ispirano fiducia al conducente. STLA AutoDrive mira a migliorare significativamente la distanza percorsa e il tempo ininterrotto dei viaggi assistiti dai sistemi ADAS. Questa strategia prevede sistemi ADAS di altissimo livello che consentono la guida “a mani libere e senza guardare la strada”, con la possibilità di tornare alla guida limitata “a mani libere e con gli occhi sulla strada” (Livello 2+) in modalità stesso sistema. L’implementazione tecnologica del sistema “senza guardare la strada” è prevista entro la fine del 2024, con il lancio commerciale nel 2025.

Stellantis sviluppa servizi connessi e funzionalità generate da software per singoli clienti e flotte commerciali, con lo stesso motto: “Rendere la guida più sicura, la vita più facile e il viaggio più emozionante”. Ecco una panoramica delle funzionalità attualmente disponibili in alcune regioni del mondo:

e-ROUTES: Funzionalità disponibile in Europa. Stellantis è la prima casa automobilistica a lanciare un’app per smartphone integrata per la pianificazione del percorso, alimentata da dati del veicolo in tempo reale e progettata specificamente per i veicoli elettrici. Apple CarPlay e Android Auto visualizzano gli e-ROUTES sul display centrale del veicolo. Le soste alle stazioni di ricarica tengono conto delle preferenze del conducente, comprese le opzioni di pagamento e il livello minimo della batteria.

Assistente virtuale potenziato da ChatGPT: dopo un progetto pilota di successo nell’ottobre 2023, Stellantis è la prima casa automobilistica a offrire ChatGPT di serie sui suoi veicoli nuovi ed esistenti e disponibile in 20 paesi europei entro la fine del 2024. La conversazione in linguaggio naturale può aiutare i clienti a saperne di più sul mondo che li circonda, sui luoghi in cui stanno andando e possono anche offrire di raccontare una storia ai passeggeri.

AppMarket: in Nord America, AppMarket è l’hub centrale di connettività, che integra servizi ed esperienze regolarmente aggiornati con la possibilità di abbonarsi e acquistare l’abbonamento dal veicolo. AppMarket è già stato reso disponibile via “over the air” in quasi la metà dei veicoli Jeep® e Ram prodotti tra il 2021 e il 2024, e interesserà il 99% dei veicoli idonei entro la fine del 2024. Un servizio simile copre i veicoli idonei in Europa.

Free2move Connect Fleet: questa piattaforma di gestione della flotta collega il gestore della flotta ai propri veicoli per una visibilità in tempo reale. Un dashboard online mostra i dati essenziali sullo stato di salute del veicolo, come il tempo mancante al prossimo cambio dell’olio o lo stato di carica della batteria. Free2move Connect Fleet può anche impostare confini geografici e fornire geolocalizzazione in tempo reale. In caso di furto, un localizzatore aiuta a ritrovare il veicolo.

MyTasks: questo strumento visualizza sullo schermo dell’infotainment del veicolo tutte le informazioni di cui il conducente ha bisogno per svolgere efficacemente le attività previste dal suo programma, anche in caso di cambiamento o ritardo. I gestori della flotta ricevono aggiornamenti automatici quando le attività vengono completate, posticipate o riprogrammate, in modo che tutti i soggetti coinvolti siano informati sullo stato di avanzamento delle missioni della giornata.

Mobilisights sta espandendo la propria base di clienti sfruttando i dati di 13,8 milioni di veicoli Stellantis connessi per offrire soluzioni innovative che, nel rispetto della privacy, arricchiscono anche l’esperienza dei propri clienti. Questa conoscenza migliora la gestione della flotta di veicoli, l’esperienza del conducente, la gestione del traffico e la pianificazione urbana, consentendo un mondo dei trasporti più intelligente e sicuro attraverso dati personalizzati e anonimi.