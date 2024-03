Stellantis: Mobilisights lancia un pacchetto dati integrato per la gestione della flotta nella gamma MY24 Pro One

Mobilisights, la divisione di dati autonoma di Stellantis con accesso unico ai dati telematici incorporati di 14 marchi automobilistici, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo prodotto “il pacchetto dati di gestione della flotta”. Questa soluzione sarà inclusa in tutti i veicoli commerciali leggeri (LCV) Stellantis Pro One MY24 (Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot Vauxhall), trasformando il panorama dei veicoli commerciali leggeri con servizi dati connessi senza rivali.

Mobilisights presenta un innovativo pacchetto dati per la gestione della flotta

Stellantis includerà in tutti i Veicoli Commerciali Leggeri MY24 fino a 4 anni il “Pacchetto dati gestione flotta” per le società di Noleggio, Noleggio a Lungo Termine e Fleet Management attraverso un modello di abbonamento trasparente, già compreso nel prezzo del veicolo. Mobilisights offre una proposta di valore interessante per la gestione della flotta con accesso unico ai dati dei veicoli connessi Stellantis quasi in tempo reale attraverso un’API versatile e ad alte prestazioni.

I clienti delle flotte apprezzeranno l’uso di dati grezzi o la facilità di integrazione con qualsiasi fornitore di servizi telematici, l’assenza di costi nascosti per dispositivi o dati e la comodità di un’attivazione immediata e senza problemi per una rapida implementazione nelle loro flotte.

“Insieme a Stellantis Pro One, offriamo l’opportunità di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della flotta facilitando al contempo la transizione verso flotte di veicoli elettrici, sottolineando l’impegno di Stellantis Pro One nei servizi connessi per i clienti professionali. » sottolinea Sanjiv Ghate CEO di Mobilisights.

Come annunciato da Stellantis nel piano strategico Dare Forward, Mobilisights semplifica i servizi dati offrendo una soluzione più ricca, basata sulle esigenze dei clienti e dimostrando un vantaggio competitivo tecnologico. Si tratta dunque di un nuovo passo verso la direzione annunciata dal gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares che guarda con sempre più interesse alla tecnologia.