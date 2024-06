Stellantis: due suoi brand premiati in Canada

Stellantis conquista altri premi in Canada. I veicoli dei marchi Dodge e Ram hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nei premi Vincentric Best Value in Canada 2024, annunciati oggi. I premi sono stati guidati da Ram, nominato Best Value in Canada nella categoria Truck Brand per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta in totale, mentre i pikcup Ram Heavy Duty hanno portato a casa il massimo dei voti nei rispettivi segmenti di veicoli.

Stellantis trionfa ai Vincentric Best Value in Canada 2024 grazie a Ram e Dodge

Si tratta di Ram 2500 2024 premiato per il Miglior rapporto qualità-prezzo in Canada: segmento dei pick-up full-size da 3/4 tonnellate – per la quinta volta, più di qualsiasi altro veicolo della sua categoria e di Ram 3500 2024 premiato per il Miglior rapporto qualità/prezzo in Canada: segmento dei pick-up full-size da 1 tonnellata – per la quarta volta.

Nell’ambito del processo di premiazione, Vincentric ha inoltre identificato tre modelli con il costo totale di proprietà più basso nelle rispettive classi: Ram 2500 2024 (costo più basso da possedere in Canada: segmento pick-up full-size da 3/4 tonnellate), Ram 2024 3500 (costo più basso di manutenzione in Canada: segmento dei pick-up da 1 tonnellata) e Dodge Durango 2024 (costo più basso di gestione in Canada: segmento dei SUV di grandi dimensioni).

“Ram ha dimostrato la forza della sua gamma di pick-up vincendo il premio per il marchio Best Value Truck, oltre alla metà dei premi per la categoria Truck di quest’anno”, ha affermato David Wurster, presidente di Vincentric. “Non solo i pickup Ram 2500 e 3500 offrono il miglior valore agli acquirenti, ma entrambi hanno anche i costi di proprietà più bassi della loro categoria, rendendoli una scelta ancora migliore per i consumatori canadesi.”

Giunto alla sua tredicesima edizione, l’annuale Vincentric Best Value in Canada Awards determina il miglior valore in ciascun segmento utilizzando un’analisi statistica che incorpora il prezzo di mercato e il costo totale di proprietà di tutti i veicoli dell’anno modello 2024. Quest’anno il gruppo Stellantis dunque ha trionfato grazie ai suoi famosi modelli.

Ricordiamo che Dodge Durango continua a dominare il suo segmento con prestazioni comprovate e una combinazione di utilità senza compromessi, tecnologia avanzata, traino ai vertici della categoria, dinamica di guida sicura e stile iconico, abbinati al SUV più potente del pianeta: il Dodge Durango SRT 2024 Hellcatt. La gamma Dodge Durango 2024 offre un menu completo di opzioni motore e sei modelli distinti: SXT, GT, Citadel, R/T, SRT 392 da 475 cavalli e SRT Hellcat da 710 cavalli.

Il Durango continua a vantare la migliore capacità di traino della sua categoria in tutta la sua gamma. Per l’anno modello 2024, la Durango continua a offrire uno stile esterno moderno e un abitacolo orientato al conducente. Uconnect 5, cinque volte più veloce, è disponibile sul touchscreen da 10,1 pollici che ospita le pagine Dodge e SRT Performance Pages su modelli selezionati.

Dall’efficiente potenza V-6 alle prestazioni della SRT Hellcat, c’è un’opzione per ogni moderno appassionato di prestazioni di muscle car con famiglia. Con la possibilità di ospitare fino a sette persone nelle sue tre file di sedili, il Durango mantiene la sua pretesa di essere un SUV adatto alle famiglie, dotato dell’atteggiamento da muscle car Dodge ed estremamente capace con la migliore leadership di traino della categoria a ogni livello di allestimento.

Ram Heavy Duty è il punto di riferimento senza compromessi per durata, prestazioni estreme, comfort, materiali di lusso, innovazione e tecnologia che vanno ben oltre qualsiasi offerta competitiva. Il pick-up più potente e capace del segmento offre una capacità di traino fino a 16.823 chilogrammi e una capacità di carico utile di 3.483 kg. La guida e la manovrabilità ai vertici della categoria sono ottenute tramite un sistema di sospensioni posteriori link-coil (2500) esclusivo della categoria con sospensioni pneumatiche posteriori opzionali (2500 e 3500). Il Ram Heavy Duty offre incessantemente il massimo sforzo con le caratteristiche di capacità, raffinatezza e comfort per l’operatore più elevate del segmento. Dunque per Stellantis ancora buone notizie dal Nord America.