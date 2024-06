Stellantis continua a crescere in Europa nei primi 5 mesi del 2024

Stellantis ha aumentato le sue vendite (autovetture e veicoli commerciali leggeri) dell’1,8% su base annua nella regione UE29 nei primi cinque mesi del 2024, assicurandosi una quota di mercato del 18,5% – un aumento del 0,2 punti percentuali rispetto all’intero anno 2023.

Stellantis conferma inizio d’anno positivo per le vendite in Europa

Stellantis è leader in Francia, Italia e Portogallo dall’inizio dell’anno e a maggio anche in Spagna con un aumento delle vendite del 7,2%. Dall’inizio dell’anno si sono registrati notevoli aumenti dei volumi di vendita in Francia (+3%), Regno Unito (+4,3%), Spagna (+0,3%), Portogallo (+11,2%) e soprattutto in Germania, dove Stellantis è cresciuta di quasi il 22%, raggiungendo una quota di mercato del 13,6%. Anche Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda e Slovenia hanno registrato una crescita a doppia cifra.

Stellantis continua a guadagnare terreno nei suoi mercati principali. L’azienda deteneva una quota di mercato del 31% in Francia e collocava quattro modelli nella top ten delle classifiche di vendita: Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3. In Italia, Stellantis ha raggiunto finora quest’anno una quota di mercato del 33,4%. Cinque modelli sono finiti nella top ten più venduti di maggio: Fiat Panda, Citroën C3, Lancia Ypsilon, Jeep Avenger e Opel Corsa. In Germania, le immatricolazioni di Peugeot sono aumentate del 60% e di Opel del 33% a maggio. DS Automobiles e Citroën hanno registrato aumenti rispettivamente del 28,8% e del 14%.

La divisione Stellantis Pro One mantiene la propria leadership di mercato nei veicoli commerciali da inizio anno con una quota superiore al 29%, derivante da un aumento dei volumi del 7% su base annua. Buoni risultati sono stati ottenuti in tutta Europa, con la Germania che si è distinta con un aumento delle vendite di oltre il 35% e un notevole aumento della quota di mercato di 3,4 punti percentuali.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer della regione Europa allargata di Stellantis, ha dichiarato: “I nostri risultati sottolineano le ottime prestazioni della nostra diversificata gamma di prodotti, compresi i nostri BEV. È ben accolta dai clienti che apprezzano il design, le prestazioni e il piacere di guida. Stellantis Pro One mantiene la sua posizione di leadership di lunga data nel settore dei veicoli commerciali con soluzioni di guida flessibili per i professionisti. Ci impegniamo a sfruttare le sinergie dei marchi e a migliorare i punti di vendita unici, puntando sempre alla prima posizione”.

In un mercato dei BEV in indebolimento, Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 13,8% nell’UE29 e ha guidato diversi segmenti. In Francia, i volumi dei BEV sono aumentati del 56% e hanno raggiunto una quota di mercato del 37,9%. Le bestseller del paese sono state la Peugeot E-208 e la Fiat 500 Elettrica. In Polonia quest’anno l’azienda ha registrato finora una quota di mercato del 9,4%, ovvero un aumento di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Nel settore delle auto usate, Stellantis sta ampliando la propria gamma di veicoli elettrici per promuovere la mobilità sostenibile. Ciò ha comportato un aumento del 140% del volume dei veicoli a basse emissioni (LEV) rispetto al 2023. C’è stata una crescita in diversi paesi europei. In Austria, Belgio, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, i LEV rappresentano ormai oltre il 20% delle vendite.