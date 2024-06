Stellantis: parte oggi una settimana di stop produttivo a Melfi

Parte oggi una settimana di stop produttivo presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Al centro dello stop produttivo, che dovrebbe protrarsi appunto da oggi fino al prossimo 14 giugno, ci sarebbero dei motivi tecnico organizzativi utili ad adeguare le linee produttive alla prossima vettura elettrica da produrre presso lo stabilimento in provincia di Potenza ovvero la nuova DS8.

Dello stop si era avuta notizia già la scorsa settimana, praticamente a ridosso della visita del CEO di Stellantis Carlos Tavares presso lo stabilimento lucano. L’adeguamento della linea produttiva che ospiterà lo sviluppo e la produzione della nuova DS8 elettrica permetterà di cominciare a lavorare sul nuovo modello atteso sul mercato a inizio 2025.

Lo stop dello stabilimento Stellantis di Melfi si rende necessario per esigenze operative

La nuova DS8 sarà il primo dei nuovi modelli attesi a Melfi, fra quelli proposti dal nuovo piano prodotti di casa Stellantis che vedranno la luce proprio presso lo stabilimento lucano. Tuttavia al centro delle problematiche che caratterizzano la produzione del modello presso lo stabilimento in provincia di Potenza ci sarebbe la troppa lunghezza. La DS8 risulterebbe quindi più ingombrante rispetto alle Fiat 500X, Jeep Compass e Renegade prodotte all’interno del medesimo stabilimento; condizione che avrebbe prodotto più di qualche problema nella gestione delle linee soprattutto in fase di girata o negli angoli, come riportato da alcune testate locali. La chiusura già annunciata per questa settimana servirà quindi anche a questo, ma soprattutto a garantire le corrette procedure necessarie alla gestione dei tradizionali livelli produttivi.

Secondo quanto riportato da alcune testate locali, la chiusura dello stabilimento Stellantis di Melfi per una settimana si rende necessaria in virtù della disponibilità di una sola linea produttiva a disposizione in luogo delle due di un tempo; una è stata infatti smantellata a partire dal 2021, subito dopo la nascita del Gruppo sorto dalla fusione tra FCA e PSA. In ogni caso pare che una sola settimana non sia necessaria per completare i lavori previsti, condizione che dovrebbe almeno prevedere 10 giorni di stop.