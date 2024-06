Stellantis Rüsselsheim: il progetto “grEEn-campus” fa grandi progressi

Il futuro progetto “grEEn-campus” sta facendo progressi. Quest’anno è prevista la cerimonia di inaugurazione del green campus di Rüsselsheim. Il progetto presso la sede centrale di Opel aiuta Stellantis a raggiungere la neutralità di CO 2 che mira a raggiungere entro il 2038 e sottolinea l’impegno dell’azienda nei confronti di Opel come marchio tedesco all’interno del gruppo. Nei prossimi anni, Stellantis creerà una sede aziendale sostenibile ed ecologica, adattata alle mutevoli esigenze dei dipendenti sul posto di lavoro e che rifletta i nuovi modelli di lavoro agile. Il campus verde, cuore della futura Stellantis Germania e quartier generale globale di Opel, sarà moderno, efficiente, accogliente e urbano.

Il grEEn-campus sarà il cuore della futura Stellantis Germania e quartier generale globale di Opel

“Il progetto del green campus di Rüsselsheim fa parte del nostro impegno nei confronti della responsabilità sociale e ambientale di Stellantis. Con questo progetto stiamo creando molto più di un semplice posto di lavoro: vogliamo creare i posti di lavoro di domani, rispettosi dell’ambiente e pienamente compatibili con i nostri nuovi metodi di lavoro ibridi e flessibili in loco o da remoto. È un progetto ambizioso sia per l’azienda che per i nostri dipendenti e le generazioni future, che contribuisce al nostro obiettivo di neutralità delle emissioni di carbonio”, afferma Xavier Chéreau, Chief Human Resources & Transformation Officer di Stellantis.

Le sedi dei campus green sono radicate nei paesi storici di Stellantis. La trasformazione di Rüsselsheim segue le sedi di Poissy (Francia) e Mirafiori (Italia). La “EE” in “grEEn-campus” rappresenta l’impegno di Stellantis nei confronti dell’ambiente (“Ambiente”) e dei suoi dipendenti (“Employees”). Ciò include energia positiva per proteggere l’ambiente e una mentalità che incoraggia la formazione continua per creare una grande esperienza per i dipendenti.

Stellantis sta creando uffici e luoghi di lavoro ultramoderni ed efficienti per i dipendenti dell’amministrazione, della progettazione, della ricerca e sviluppo e delle vendite presso la sede centrale di Opel, nelle immediate vicinanze del moderno stabilimento di produzione. In conformità con la filosofia Greenovation di Opel, il focus della pianificazione è l’idea di sostenibilità. Il fabbisogno elettrico degli edifici adibiti ad uffici, ad esempio, sarà coperto da impianti fotovoltaici con circa 7.000 pannelli installati sul tetto.

Grazie alla produzione di energia rinnovabile, il complesso può essere gestito in modo climaticamente neutro; non vengono utilizzate fonti energetiche fossili. L’edificio è climatizzato mediante un’efficiente tecnologia a pompa di calore; Le aree verdi saranno irrigate con acqua piovana al fine di ridurre il consumo idrico. Anche le componenti ecologiche contribuiscono a questo e ad aumentare la biodiversità. E naturalmente, secondo la strategia di mobilità elettrica dell’azienda, verrà allestita una moderna infrastruttura di ricarica con wall box. La sede di Rüsselsheim darà quindi un contributo decisivo all’obiettivo di Stellantis di diventare CO 2 neutrale come gruppo davanti ai suoi concorrenti .

Allo stesso tempo, il nuovo green campus renderà la vita lavorativa quotidiana più piacevole. Uffici luminosi e pieni di luce naturale garantiscono un ambiente di lavoro positivo e motivante. I materiali di alta qualità nelle aree interne contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria e il benessere dei dipendenti. Il modello di ufficio di nuova concezione riflette il modo ibrido e flessibile di lavorare da casa e in ufficio che ora esiste in molte aree. Lo spazio ridotto aiuta a massimizzare le sinergie, raggiungere i colleghi più rapidamente e rendere così più efficienti i processi decisionali. L’attraente parco paesaggistico nel mezzo del campus verde e altre strutture moderne offrono nuove opportunità per pause e scambi personali.

Stellantis rimane sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2038, compensando al contempo le emissioni rimanenti in un intervallo percentuale a una cifra. Stellantis ha ridotto la sua impronta globale assoluta di CO2 ( in equivalenti di CO2 ) del 12,6% nel 2023 rispetto al 2021. Le attività di CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa) sono integralmente integrate nel piano strategico a lungo termine “Dare Forward 2030” .