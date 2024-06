Stellantis: anche a maggio continua a crescere in Sud America

Stellantis ha concluso il mese di maggio come leader nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America. Nella regione sono stati immatricolati oltre 68mila veicoli, pari al 22,4 per cento della quota di mercato. Da inizio anno l’azienda ha mantenuto la propria leadership nel mercato sudamericano, con 333 mila unità vendute e una quota del 22,8 per cento.

Stellantis continua ad essere leader in Brasile, Argentina e Sud America

In Argentina, Stellantis è leader nel mercato automobilistico, con 8.800 unità vendute nel quinto mese dell’anno. Nel periodo gennaio-maggio il mercato argentino ha registrato 45.700 veicoli immatricolati, con una quota della società del 31,6%. In Brasile Stellantis ha chiuso il mese di maggio con 53,9mila veicoli immatricolati, raggiungendo una quota di mercato del 29,3 per cento. Da inizio anno l’azienda mantiene la leadership nelle vendite in Brasile, con oltre 259 mila unità immatricolate e una quota del 29,6 per cento sul totale delle vendite nel periodo.

A maggio Fiat guadagna una quota di mercato del 21%, con 38.686 vetture immatricolate, 11mila unità in più rispetto al secondo posto. Il marchio ha inoltre registrato una crescita di 0,9 punti percentuali della quota di mercato rispetto al mese precedente. Inoltre, nel quinto mese dell’anno, il pick-up Strada si è assicurato il primo posto sul podio, con una quota di mercato del 6,0%, riprendendo la leadership.

Fiat ha chiuso il mese con tre modelli tra i dieci più venduti. Innanzitutto Strada ha registrato 10.973 veicoli venduti. Mobi si è classificata al sesto posto, con 6.148 immatricolazioni, mentre Argo ha raggiunto la nona posizione, con 5.552 unità vendute. Da sottolineare anche il risultato di maggio di Fiat Toro, che garantisce la quota maggiore nel mercato in generale da agosto 2023, con il 2,3%, e nel suo segmento da settembre dello stesso anno, con il 44,2 per cento, e resta al primo posto tra Pickup C e D con 4.313 unità vendute.

Nel mese di maggio Jeep ha immatricolato 8.643 veicoli, consentendo al marchio di salire nella classifica dei veicoli più venduti in Brasile, raggiungendo il sesto posto e aumentando la propria quota di mercato di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Uno dei pezzi forti del marchio a maggio è stato il Commander, che ha raggiunto le sue migliori prestazioni nel 2024. Con un totale di 1.175 unità immatricolate a maggio e 5.495 unità nell’anno fino ad oggi, il modello si consolida come il SUV a sette posti più venduto nel paese.

Da inizio anno Compass ha mantenuto la leadership tra i SUV medi, con 18.847 unità vendute nel 2024. Queste vendite, sommate al buon andamento della Jeep Renegade, con 18.957 immatricolazioni nell’anno, hanno portato Jeep a raggiungere le 43.751 unità vendute nel 2024 Vale anche la pena ricordare che entrambi sono nella top 10 dei SUV più venduti in Brasile quest’anno. Dunque molto bene per il brand americano di Stellantis.

Sempre a proposito di Stellantis, nel mese di maggio Ram ha registrato un aumento delle vendite del 208 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, con 2.274 veicoli venduti, raggiungendo una quota del mercato totale dell’1,27 per cento. Il Rampage, il primo pick-up Ram prodotto in Brasile, continua ad essere il fiore all’occhiello delle vendite del marchio, con 1.733 unità vendute a maggio. In relazione ai risultati di vendita di Ram da inizio anno, il marchio ha segnato il 196 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo una quota dell’1,4 pe rcento del mercato totale. Con 11.881 camioncini venduti, Ram si colloca tra i primi 5 nel mercato dei camioncini.