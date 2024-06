Nirmal Nair guiderà le vendite e il marketing per Stellantis India e la regione Asia-Pacifico

Stellantis ha assunto Nirmal Nair per guidare la sua funzione di vendita e marketing per la regione India-Asia Pacifico, poiché la quarta casa automobilistica più grande al mondo per vendite cerca di costruire il marchio. Dopo un periodo di 14 anni presso Nissan, Nair si unisce a Stellantis, mentre l’azienda cerca di far emergere i marchi Citroen e Jeep nei mercati chiave dell’India, dell’ASEAN e del resto della regione Asia-Pacifico.

Nuova importante nomina per il gruppo Stellantis in India

Nair, responsabile delle vendite e del marketing regionali, riporterà ad Ashwani Muppasani, direttore operativo di Stellantis India e Asia Pacifico. Avrà un ruolo fondamentale nell’ampliare la visibilità dei principali marchi di Stellantis, estendendone la portata oltre i mercati consolidati del Nord America (Jeep) e dell’Europa (Citroen).

Nel suo post su LinkedIn, Nair ha detto: “È tutto. Dopo 14 anni straordinari, durante i quali ho avuto il privilegio di lavorare e guidare team in 8 ruoli diversi in 5 paesi di 2 continenti, è tempo di chiudere questo capitolo significativo della mia vita.

Presso Nissan, Nair è stato vicepresidente del marketing per Asia e Oceania e la sua conoscenza della regione sarà utile per Stellantis. Ha anche trascorso un lungo periodo in Europa durante il suo periodo di quasi dieci anni e mezzo presso Nissan. In particolare, la nomina di Nair segna un “ritorno a casa”, poiché porta con sé una storia di collaborazione con Fiat Chrysler Automobile, incluso un periodo significativo in India, dove ha lavorato come assistente esecutivo dell’amministratore delegato di Fiat Chrysler.

Un portavoce di Stellantis India ha confermato la nomina di Nair. Nair è un altro dirigente indiano che ricopre un ruolo importante per Stellantis Global, a significare come la casa automobilistica con sede ad Amsterdam stia puntando sul capitale intellettuale sviluppato in India. Il suo ingresso arriva mentre Stellantis rinnova la propria strategia di branding e marketing per il marchio Citroen in India nominando l’ex capitano di cricket indiano Mahendra Singh Dhoni.

È interessante notare che anche la struttura locale di Stellantis ha visto un importante rinnovamento del top management. La società ha recentemente nominato un nuovo amministratore delegato e amministratore delegato, Shailesh Hazela, al posto di Aditya Jairaj, che ha trascorso un breve periodo di meno di 15 mesi presso l’azienda. Anche il capo dei marchi Jeep e Citroen è arrivato solo un paio di trimestri fa. I volumi di Stellantis nel paese rimangono nell’ordine delle 1.000-1.500 unità e il gruppo punta su nuovi talenti per incrementare i volumi della regione e sfruttare l’India come base strategica.