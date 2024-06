Stellantis Vigo sempre più vicina a diventare una “fabbrica verde”

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi, 5 giugno, Stellantis Vigo riafferma il proprio impegno a favore dell’ambiente e fa il punto sui propri progressi nella gestione ambientale, nel quadro della Responsabilità Sociale d’Impresa del Azienda, volta a creare una società migliore per tutti.

Stellantis Vigo: lo stabilimento certifica il rispetto dell’80% degli obiettivi stabiliti per il 2030 secondo il modello “Green Factory”

I progressi nella gestione ambientale degli stabilimenti sono pienamente integrati nel piano strategico a lungo termine di Stellantis, Dare Forward 2030, che stabilisce obiettivi chiari per raggiungere 0 emissioni di CO2 nel 2038 ed entro il 2030 deve aver ridotto del 50% le emissioni di CO2 rispetto al 2021 .

Stellantis Vigo continua ad avanzare verso il modello industriale ambientale “Green Factory”, ponendosi in una posizione di leadership tra gli stabilimenti del gruppo in Europa. Accredita già il rispetto dell’80% degli obiettivi fissati per il 2030 nel modello industriale sostenibile che governa l’Azienda, costruito attraverso il monitoraggio di una grande diversità di indicatori su rifiuti, emissioni, consumi e biodiversità.

Lo stabilimento di Vigo conferma il suo buon primato ambientale attraverso la certificazione ISO14001 da oltre 20 anni e la sua integrazione nell’Alleanza Galiziana per il Clima promossa dalla Xunta de Galicia. Inoltre, tutti i dipendenti partecipano a questa cultura ambientale. Nel 2023 più di 1.500 persone hanno ricevuto formazione su questa materia.

Stellantis Vigo sta realizzando sui tetti dello stabilimento un parco solare fotovoltaico, della potenza di 18,78 MWp, che entrerà in funzione nei prossimi mesi. L’energia elettrica generata dall’impianto consentirà di ottenere 24 GWh/anno di energia elettrica decarbonizzata, che rappresenta il 14% dell’energia elettrica consumata nel processo produttivo. Questa energia sarà generata da 27.000 pannelli solari, che copriranno una superficie di 170.000 m2, che equivarrebbero a 24 campi da calcio.

A complemento della generazione fotovoltaica, Stellantis sta realizzando studi per sviluppare un impianto di accumulo elettrico mediante batterie, che consentirebbe di ottimizzare l’uso dell’energia fotovoltaica generata, potendo immagazzinare la produzione in eccesso di questa elettricità verde nel sistema di batterie. I dati utilizzati sono una potenza installata di 6 MW e una capacità di accumulo di 18 MWh.

Stellantis Vigo esplora anche altre soluzioni per integrare la generazione fotovoltaica dell’energia elettrica installata con altri impianti fotovoltaici e la generazione eolica, per garantire una fornitura verde ogni giorno e ora dell’anno.

Il processo di verniciatura è un grande consumatore di gas. Nell’ambito della politica di decarbonizzazione, Stellantis Vigo evolverà quest’anno le sue strutture, iniziando a lavorare con la tecnologia nota come “4Wet” in una delle sue linee, eliminando la cabina di applicazione della colla insieme al forno di cottura. Questo processo di trasformazione sarà completato nella prima metà del 2025. Allo stesso modo, il gas utilizzato per il condizionamento dei magazzini sarà sostituito da pompe di calore o sistemi di riscaldamento elettrico a radiazione. Si stima che entrambe le tecnologie verranno implementate entro la fine del 2024, con l’arrivo della prossima stagione di riscaldamento.

Stellantis Vigo continua con le azioni per aumentare il tasso di recupero dei rifiuti, che raggiunge già il 99% e ha un obiettivo del 100%. Con 20kg/veh di rifiuti, l’impianto è tra i migliori stabilimenti Stellantis europei. Attualmente sta collaborando con i servizi centrali di ambiente e logistica per ridurre al minimo i rifiuti di imballaggio.

La fabbrica possiede una delle collezioni di alberi più importanti della Galizia in termini di diversità. Il catalogo botanico comprende 150 specie diverse situate nel sito industriale, ottenendo una migliore integrazione della pianta nel suo ambiente. Stellantis Vigo dispone di 40.000 mq di giardino e le specie autoctone maggiormente presenti sono la quercia, il ginepro, l’agrifoglio e il bosso.