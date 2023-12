Stellantis Vigo punta a produrre 538 mila auto entro fine 2023

Lo stabilimento Stellantis Vigo ha in previsione di produrre 538.000 auto quest’anno, previsione che però viene fatta con prudenza visti gli alti e bassi che la produzione subisce ancora a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei componenti. La produzione di mezzo milione di auto sarebbe garantito anche se il numero potrebbe arrivare a 540.000 a condizione che non ci siano imprevisti che compromettano l’attività, come hanno confermato fonti sindacali, che ieri hanno incontrato i rappresentanti la direzione della fabbrica di Stellantis.

Stellantis Vigo: obiettivo 538 mila auto prodotte entro fine 2023 per la fabbrica spagnola del gruppo automobilistico

La produzione nel 2023 avrà una forte crescita (circa il 30 per cento) rispetto al 2022, anno pesantemente condizionato dalla crisi dei microchip. Molto probabilmente, Stellantis Vigo confermerà il titolo di stabilimento automobilistico più produttivo della Spagna, anche se quest’anno non riuscirà a superare il record di 600.000 auto. Seat Martorell conta di arrivare a 440.000 auto quest’anno e a 480.000 l’anno prossimo, come ha comunicato la società al comitato qualche giorno fa. Lo scorso anno questo stabilimento era secondo mentre lo stabilimento Stellantis di Saragozza si era piazzato al terzo posto.

Lo stabilimento di Balaídos spera di sapere questo mese se il Ministero dell’Industria spagnolo gli assegnerà definitivamente gli aiuti di Perte per il suo macroprogetto, una piattaforma per la produzione di auto elettriche che richiederebbe un investimento a Vigo di circa 600 milioni. C’è ancora da attendere una conferma ufficiale da parte del gruppo (che dipende dai fondi europei), ma la direzione della fabbrica ha mostrato il proprio impegno su questo progetto per la fabbrica durante la trattativa del contratto collettivo appena concluso.

L’assegnazione di nuovi modelli di auto dovrebbe essere vicina anche perché quelli attualmente prodotti con la C-Elysée e le berline 301 finiranno il loro ciclo di vita e smetteranno di essere prodotti a Vigo all’inizio del 2024. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito dello stabilimento Stellantis Vigo nei prossimi mesi.