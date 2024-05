Alfa Romeo: il CEO Imparato in visita a Cassino per verificare i lavori sulla nuova piattaforma di Giulia e Stelvio

Il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato si è recato questa mattina presso lo stabilimento Stellantis di Cassino sito a Piedimonte San Germano luogo in cui vengono prodotte le attuali versioni di Giulia e Stelvio e in cui in futuro saranno realizzate anche le nuove generazioni su piattaforma STLA Large.

Imparato in visita a Cassino dove in futuro saranno prodotte le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia su piattaforma STLA Large

Il numero uno francese di Alfa Romeo è andato a verificare di persona come procedono i lavori per la costruzione della nuova linea di produzione su cui verranno assemblate le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Imparato in particolare sta visitando i reparti di Lastratura e Verniciatura, dove attualmente viene prodotta la Maserati Grecale.

A proposito dello stabilimento Stellantis di Cassino, ricordiamo che martedì scorso, in occasione dell’incontro tenutosi presso il Ministero del Made in Italy, riguardo al futuro dello stabilimento sito a Piedimonte San Germano il responsabile Corporate Affairs di Stellantis in Italia, Davide Mele, ha sottolineato l’importanza dell’allocazione della piattaforma Stla Large nello stabilimento situato in provincia di Frosinone. Ha spiegato che ciò consentirà non solo una riduzione dei costi, ma anche un’estrema flessibilità nella produzione di modelli.

Inoltre è stato anche confermato l’arrivo di un quarto modello che si aggiungerà ai tre già in programma. Si dovrebbe trattare di un’auto di Maserati, forse l’erede di Levante e il suo arrivo è previsto nel corso del 2027. Con questi 4 modelli la produzione dello stabilimento Alfa Romeo di Cassino dovrebbe procedere garantendo buoni numeri. Ricordiamo che Cassino avrà un ruolo molto importante anche in futuro per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione che il gruppo Stellantis intende trasformare in un vero brand globale. Non si esclude l’arrivo in futuro di qualche nuovo modello dello storico marchio milanese.