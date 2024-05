Stellantis: in Germania un significativo aumento delle vendite in aprile

Dopo un ottimo primo trimestre in Germania, anche Stellantis ha venduto ad aprile un numero significativamente maggiore di veicoli rispetto all’anno precedente. Secondo i dati interni preliminari, sono state immatricolate quasi 32.900 auto e veicoli commerciali leggeri per tutti i marchi, con un aumento del 17,8 per cento. Le vendite di Peugeot e Citroën sono andate particolarmente bene, così come il business dei veicoli commerciali leggeri, in cui Stellantis e i suoi marchi rimangono i numeri uno in Germania.

Spinta da Peugeot, Citroën e veicoli commerciali: Stellantis cresce ad aprile in Germania

Molto positivo anche il bilancio complessivo dei marchi Stellantis in Germania dopo i primi quattro mesi dell’anno: con 139.200 vendite, il risultato dell’anno precedente è stato superato del 21,6 per cento e la quota di mercato è aumentata di 1,4 punti percentuali al 13,5 per cento.

A trainare la crescita nel mese di aprile sono stati soprattutto Peugeot e Citroën: con 6.150 immatricolazioni, la marca del leone ha venduto il 55 per cento in più di automobili e veicoli commerciali leggeri rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e ha aumentato la quota di mercato di 0,5 punti percentuali al 2,3 per cento. L’incremento di Citroën è stato ancora maggiore: la casa francese ha aumentato le immatricolazioni del 79,1 per cento a 6.230 unità e la sua quota di mercato di 0,75 punti percentuali al 2,3 per cento. Anche Jeep (+61,9 per cento) e DS Automobiles (+128,4 per cento) hanno registrato una crescita molto forte delle nuove immatricolazioni.

La business unit dei veicoli commerciali leggeri Stellantis Pro One continua ad avere successo. I marchi Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot e RAM hanno raggiunto ad aprile una quota di mercato del 21,9 per cento (+2,5 punti percentuali) grazie ad un aumento molto significativo delle vendite del 56,3 per cento a ben 5.400 unità. Come nel mese precedente e nel primo trimestre del 2024, Stellantis Pro One è stata leader di mercato in Germania.

“I nostri marchi francesi hanno attualmente molto successo in Germania, proprio come l’intero Gruppo Stellantis. Vorrei congratularmi con tutti i dipendenti e soprattutto con i nostri partner del settore per questo, perché il contatto diretto con i clienti è e rimane molto importante”, ha dichiarato martedì il capo di Stellantis Germania Lars Bialkowski prima dell’apertura del nuovo showroom Peugeot presso la concessionaria Wegener a Berlino.