Stellantis: i risultati dell’assemblea generale annuale del 2024

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che tutte le risoluzioni sottoposte all’approvazione degli azionisti durante l’ Assemblea Generale Annuale (AGM) tenutasi di persona e trasmessa in diretta sul sito web di Stellantis, sono state adottate, inclusa la proposta di approvazione della distribuzione di un dividendo di 4,7 miliardi di euro su azioni ordinarie.

La distribuzione proposta comporta un pagamento ai possessori di azioni ordinarie di 1,55 euro per azione ordinaria in circolazione. I titolari di azioni ordinarie negoziate alla Borsa di New York riceveranno 1,651680 USD per azione ordinaria sulla base del tasso di cambio ufficiale USD/EUR dichiarato dalla Banca Centrale Europea il 15 aprile 2024. La distribuzione sarà effettuata a partire dagli utili risultanti nel 2023. Il calendario previsto per le azioni ordinarie quotate alla Borsa di New York, Euronext Parigi e Euronext Milano sarà il seguente:data di stacco il 22 aprile 2024, data di registrazione il 23 aprile. 2024 e data di pagamento il 3 maggio 2024.

L’Assemblea ha inoltre nominato Amministratore non esecutivo la Dott.ssa Claudia Parzani. Il voto consultivo sulla relazione sulla remunerazione 2023 è stato positivo per il 70,2 per cento. Il dettaglio delle deliberazioni sottoposte all’Assemblea è disponibile sul sito internet della società. Ricordiamo infine che tra le risoluzioni proposte anche quella relativa agli stipendi dei principali dirigenti dell’azienda tra cui il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares che in totale nel 2023 ha ottenuto 36,5 milioni di euro considerando stipendio, incentivi e bonus vari.