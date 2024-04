Stellantis a marzo è leader del mercato in Brasile, Argentina e Cile

Stellantis ha concluso il mese di marzo in testa al mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Sud America, occupando la prima posizione nei tre maggiori mercati della regione: Brasile, Argentina e Cile. L’azienda ha immatricolato 65.841 veicoli nel terzo mese dell’anno, pari al 23,2% delle vendite totali nel mercato sudamericano.

Nel mese di marzo l’azienda si è assicurata il primo posto nel mercato brasiliano vendendo più di 52mila unità e una quota del 29,5 per cento. In Argentina, nello stesso periodo, sono stati venduti 7.600 veicoli, con una quota di mercato del 31 per cento. In Cile Stellantis contava 2.900 veicoli immatricolati, con una quota di mercato del 12,6 per cento. Da inizio anno il gruppo ha continuato a essere leader in Brasile, Argentina e America del Sud. Da gennaio a marzo, le vendite dell’azienda sono state pari a 191.420 unità, con una quota di mercato del 23,4 per cento.

In Brasile Stellantis resta in vantaggio e registra l’immatricolazione di oltre 147mila unità, raggiungendo una quota di mercato del 30,3 per cento nei primi tre mesi dell’anno. Nel mese di marzo la Fiat si è confermata leader nel mercato nazionale e ha registrato una quota di mercato del 20,6 per cento e 36.336 unità immatricolate, oltre 5 mila di distacco dal secondo posto. Il marchio ha inoltre inserito tre modelli nella classifica dei dieci modelli più venduti nel Paese. Con 9.990 unità vendute Strada si è assicurata il posto in classifica, Argo è quarta con 6.850 immatricolazioni e Mobi è nona con 4.658 veicoli venduti.

Nel trimestre Fiat ha mantenuto anche il titolo di campione delle vendite. Tra gennaio e marzo 2024 sono state immatricolate 101.512 unità, con una quota di mercato del 20,9 per cento, staccando di 24.175 unità il secondo posto. Allo stesso modo, il marchio mantiene il trio tra i più venduti dell’anno: Strada (quota del 5,5 per cento e 26.580 unità), Argo (quota del 3,7 per cento e 18.053 vetture) e Mobi (quota del 3 per cento e 14.665 veicoli).

Nei diversi segmenti, le prime posizioni da inizio anno sono garantite dai pick-up, con 36.849 unità e una quota del 38,5 per cento, del mercato delle auto compatte con 32.726 unità e una quota del 23,5 per cento, e dai furgoni con 6.234 unità e una quota del 42,5 per cento. Ram continua la sua crescita nel 2024 e si distingue ancora di più a marzo. Con 2.586 veicoli venduti solo questo mese, il marchio registra un aumento del 121 per cento rispetto a marzo 2023 e una quota di mercato dell’1,5 per cento sul mercato totale. Tra i modelli più venduti nel mese di marzo dal marchio di Stellantis spicca la Rampage, con 2.133 unità.

Rispetto ai primi tre mesi dell’anno, il marchio ha realizzato il 206 per cento in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Da inizio anno, Ram mantiene una quota dell’1,5 per centp del mercato totale. Il Rampage rimane nella top 3 dei pick-up più venduti nel periodo, considerando i pick-up intermedi, medi e grandi. In totale, nei primi tre mesi dell’anno, sono state vendute 5.919 unità Rampage.

Sempre a proposito di Stellantis, il marchio Jeep ha chiuso il primo trimestre del 2024 come il marchio che ha registrato la maggiore crescita della quota di mercato nel segmento dei SUV considerando i mesi di ottobre, novembre e dicembre. La quota di mercato è stata del 14,3 per cento e nei primi tre mesi dell’anno sono state vendute oltre 25mila unità, in crescita di 1,4 punti percentuali rispetto all’ultimo trimestre del 2023. A marzo, il marchio ha raggiunto una quota del 13,7 per cento nel segmento dei SUV con 8.907 veicoli immatricolati, con una quota di mercato del 5,1 per cento sul mercato totale.