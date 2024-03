Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Europa a febbraio

Nelle scorse ore sono stati diffusi i dati relativi alle immatricolazioni di auto in Europa per quanto riguarda il mese di febbraio del 2024. Risultato molto positivo per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha registrato una crescita dell’11,2 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Stellantis: a febbraio le sue immatricolazioni crescono dell’11,2%

In totale Stellantis il mese scorso ha registrato l’immatricolazione esattamente di 172.268 un dato che ha portato alla crescita sopra citata con la quota di mercato del gruppo che adesso è salita al 19,5 per cento. Si tratta insomma di un risultato migliore di quello del mercato nel suo insieme che il mese scorso ha raccolto un totale di 883.608 vetture con una crescita del 10,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Se invece consideriamo i primi due mesi dell’anno la crescita rispetto allo scorso anno è stata pari all’11,2 per cento. Per quanto riguarda Stellantis invece nel primo bimestre dell’anno le vendite in totale sono state 369.106 con una crescita del 14,1 per cento rispetto al primo bimestre del 2023.

Per effetto di ciò la quota di mercato di Stellantis fino ad ora nel 2024 in Europa è pari al 18,3 per cento con un incremento dell’0,5 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sembra dunque essere partito bene il 2024 in Europa del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. Si spera ovviamente che questo trend di crescita possa ora essere confermato anche nei prossimi mesi.